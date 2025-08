Electronic Arts najavio Plants vs. Zombies: Replanted, remaster kojeg smo dugo čekali

Ekipa PopCap Gamesa potpisuje niz uspješnica poput serijala Bejeweled i Peggle, no prije 16 godina svjetsku slavu donio im je Plants vs. Zombies, koji je ostvario nenadmašan uspjeh i kojeg smo svi u nekom trenutku igrali.

Nakon toga zapeo je za oko Electronic Artsu, koji je Plants vs. Zombies pretvorio u franšizu, pa smo dobili razna izdanja poput Plants vs. Zombies: Garden Warfare i Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, no nijedno nije ostvarilo značajniji uspjeh.

U međuvremenu, originalni Plants vs. Zombies čuči u svom izvornom izdanju na Steamu i Epic Games Storeu, te unatoč godinama i dalje prikuplja iznimno pozitivne kritike igrača, no uskoro će mu se pridružiti Plants vs. Zombies: Replanted.

Dakako, riječ je o remasteru koji donosi unaprijeđenu HD grafiku, kao i nove sadržaje poput mogućnosti lokalnog kooperativnog igranja i PvP-a, novog Rest in Peace moda u kojem greške nisu dozvoljene, te uz originalnu kampanju, još nekoliko načina igranja. Prema planu, Plants vs. Zombies: Replanted stiže na Steam i Epic Games Store 23. listopada, a pojavit će se i na konzolama.