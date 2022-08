Embracer Group kupio Middle-earth Enterprises, Tripwire Interactive i još par studija, nek' se nađe

Prije samo par mjeseci pisali smo o novoj investiciji Embracer Groupa od 300 milijuna dolara kojom su od Square Enixa kupili Crystal Dynamics, Eidos-Montréal i Square Enix Montréal, a u paketu su im pristigle i licence za popularne franšize kao što su Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain, Thief, da nabrojimo samo neke. Ako znamo da je posljednjih godina spomenuta mega-tvrtka žestoko investirala u razvojne timove i od ranije u vlasništvu imaju ekipe Deep Silvera, Coffee Staina, Saber Interactivea, Gearboxa, Aspyr Medie i mnoge druge, očekivali bismo da su iscrpili sredstva i da će se smiriti na par godina, no jučerašnjim priopćenjem su nas ponovo iznenadili.

Naime, u istom kažu kako su pod svoje okrilje dovode Tripwire Interactive, tvorce Killing Floora, zatim Limited Run Games specijalizirane za objavu limitiranih fizičkih izdanja inače digitalnih indie igara, kao i Tuxedo Labs čiji su nedavno objavljeni Teardown kritika i igrači prihvatili iznenađujuće dobro. Ipak, sve navedene stečevine ostaju u sjeni kupnje Middle-earth Enterprisesa čime su stekli gomilu izdavačkih prava na sve vezano uz The Lord of the Rings i The Hobbit, uključujući filmske adaptacije, igre, suvenire i praktički sve izuzev knjiga koje ostaju u vlasništvu Tolkien Estatea.

Koliko će Embracer Group platiti ovu avanturu ostaje poslovna tajna, no nema sumnje kako svakim danom postaju sve veći, a da stvar bude bolja, imaju pripremljenu još jednu veliku objavu koju iz "komercijalnih razloga" ne mogu pustiti zajedno s jučerašnjima. Novi posao kojeg opisuju kao "osnaživanje ponude profitabilnim izdavačkim pravima i franšizama" nazivaju jednostavno "the Transaction", a vrijednost istog iznosi 6 milijardi švedskih kruna, odnosno gotovo 600 milijuna dolara od čega će dvije trećine isplatiti odmah u gotovini, a ostatak kroz narednih godinu dana. Živo nas zanima o čemu je riječ.