Epic Games Store besplatno dijeli odlični Frostpunk

Iako Among Us sam po sebi nije skupa igra i po redovnoj cijeni je možete nabaviti za manje od dva piva u lokalnoj birtiji, vjerujemo kako su ga mnogi prisvojili u proteklih tjedan dana kada se besplatno dijelio na Epic Games Storeu. Nije da su ljudi škrti, već su im ipak draži ovakvi pokloni, pa makar igre koje uvrste na ovaj način nikad ni ne zaigraju. Ukoliko ste ipak propustili Among Us iz bilo kojeg razloga, vjerujemo da istu grešku nećete ponoviti s novim naslovom koji se dijeli od danas do narednog četvrtka i moramo priznati da nas je poprilično iznenadio.

Naime, riječ je o Frostpunku, igri koju potpisuje ekipa 11 bit studiosa, istih onih genijalaca koje smo voljeli mrziti zbog depresivno genijalnog This War of Mine koji će svakome tko ga zaigra ostati u sjećanju zauvijek. Frostpunk je objavljen prije tri godine i detaljno smo ga obradili (i nahvalili!) u opisu kojeg možete pronaći ovdje, a ukratko ćemo ponoviti kako nas igra vodi u polarno okruženje uzrokovano erupcijom vulkana koji je potpuno uništio vremenske prilike kakve poznajemo.

Radnje smještene pred kraj alternativnog 19. stoljeća, kao predvodnici male skupine preživjelih, cilj nam je osiguravanje resursa za razvoj i istraživanje okoliša kako bismo u svoj grad dovukli nove jadnike koji bi se bez naše intervencije smrznuli. Uz nekolicinu scenarija od kojih svaki ima vlastitu priču i izazove, uvijek ćemo morati balansirati i donositi teške odluke koje nam se u određenom trenutku čine pametnima, no dugoročno bi nam mogle natovariti nevolje na vrat. U svakom slučaju, topla preporuka da Frostpunk prisvojite, a kao i ranije, ostat će igriv i nakon završetka promocije, odnosno nakon 10. lipnja kada će ga zamijeniti neki drugi naslov.