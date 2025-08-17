Eve Frontier: 'Zla' kripto igra koju ni njezini tvorci ne mogu zaustaviti

Tvorci kultnog MMO-a Eve Online, CCP Games, razvijaju Eve Frontier – mračni spin-off koji koristi blockchain tehnologiju kako bi stvorio igru koju je, prema riječima CEO-a, doslovno nemoguće ugasiti

Hilmar Pétursson, CEO tvrtke CCP Games i veteran u industriji online igara, poznat je po tome što stvari radi drugačije. Programer po struci i inovator po prirodi, vodi tvrtku koja stoji iza zloglasnog svemirskog MMO-a Eve Online još od 2004. godine. Njegov najnoviji projekt, Eve Frontier, možda je i najradikalniji korak do sada – igra dizajnirana da bude "nezaustavljiva".

Kako je objašnjeno u intervjuu za Polygon, Eve Frontier na prvi pogled podsjeća na svog starijeg brata: online svemirska igra s borbama, rudarenjem i izgradnjom baza. Međutim, smještena je u udaljeni dio istog svemira s naglašenim elementima preživljavanja. Prava revolucija leži u njezinoj tehnološkoj podlozi.

Igra koristi blockchain tehnologiju koja omogućuje ne samo trgovanje kriptovalutama unutar igre, već i radikalni oblik korisnički generiranog sadržaja nazvan "Smart Assemblies". Ova mehanika dopušta igračima da stvaraju vlastite alate i pišu nova pravila izravno na serverima igre, što je u suštini integrirano modiranje u MMO svijetu.

Vizija "vječne" igre

Péturssonova glavna ambicija s Frontierom nije samo stvoriti uspješnu igru, već igru koju je doslovno nemoguće ugasiti. "Eve Online je vrlo zaustavljiv", priznaje. "To je baza podataka u Londonu. Netko je može isključiti. Postojanje igre ovisi o CEO-u CCP-a. Ali ne bi trebalo biti tako. Trebalo bi biti poput interneta – nitko ga ne može zaustaviti, on jednostavno postoji."

Upravo tu na scenu stupaju peer-to-peer tehnologije poput blockchaina. Cilj je stvoriti decentraliziranu arhitekturu gdje igra pripada igračima, a ne tvrtki. "Poanta je u decentralizaciji, postojanosti i nezaustavljivosti", objašnjava Pétursson, dodajući kako je blockchain trenutno najbolji alat za postizanje te vizije, iako priznaje da tehnologija još ima dug put pred sobom.

Od zatvorene ekonomije do otvorenog tržišta

Ova ideja izazvala je značajnu kontroverzu unutar Eve Online zajednice, koja je sumnjičava prema poslovnim modelima temeljenim na kriptovalutama. Pétursson razumije njihovu zabrinutost, ali tvrdi da je fokus na pogrešnim stvarima.

"Puno je tjeskobe oko poslovnog modela, kako će ljudi plaćati. Naša je ideja da model bude vrlo sličan EVE Onlineu, s pretplatom. Ostatak će biti što je više moguće peer-to-peer", kaže on.

Njegova motivacija djelomično proizlazi iz odrastanja na Islandu, u zatvorenoj ekonomiji s kontrolom valute. "Ekonomija Eve Onlinea je izolirana. Ne možete iznijeti ISK (valutu u igri) iz igre, baš kao što niste mogli iznijeti islandsku krunu iz Islanda." Kriptovalute, prema njemu, nude tehnički i pravni okvir koji omogućuje da vrijednost stvorena u igri ima agenciju i u stvarnom svijetu. To otvara vrata igračima da grade stvarne poslove na temeljima igre – od vođenja turnira do stvaranja jedinstvenih usluga – što je do sada bilo gotovo nemoguće.

Mjesto za odrasle koji pristaju na rizik

Pétursson ne bježi od činjenice da je Eve Frontier mračan i nepopustljiv svijet. "Tema mračnog, brutalističkog, kapitalističkog zla odabrana je s razlogom. Ovo je zla igra. Opasna je. Vjerojatno je ne biste trebali igrati", kaže uz smijeh.

On uspoređuje igranje Frontiera s potpisivanjem odricanja od odgovornosti za penjanje na Mount Everest. "Vjerujem da bi odraslim osobama koje na to pristanu trebalo biti dopušteno sudjelovati u opasnim aktivnostima. Ovdje je jedno kapitalističko, brutalističko, samoprogramirajuće, zlo mjesto. Vjerojatno ga ne biste trebali posjetiti. Ali ako potpišete ovu izjavu, pridružit ćete se drugim odraslim osobama koje su na to pristale."

Eve Frontier je trenutno dostupan u pre-release verziji za PC i Mac putem plaćenog "Founder Accessa" ili povremenih besplatnih probnih perioda.