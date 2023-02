Everspace 2 pred dovršetkom, igramo ga u travnju

Potencijalni kućni letači, odnosno kako ih je Drago u svom odličnom i za čitanje zabavnom vodiču nazvao "ljubitelji svemirskih SF-ova", uskoro će dobiti priliku zaigrati finalnu inačicu Everspacea 2. Ranije spomenuti članak se savršeno uklapa u ovu objavu obzirom da smo svojedobno zaigrali Everspace 2 netom nakon ulaska u early access u kojem je proveo više od dvije godine i pokazao veliki potencijal, te jedva ga čekamo isprobati sa svježe naručenim HOTAS-om - prema uputama g. Galića.

Za puni dojam kojeg je rana inačica ostavila na nas bacite pogled na najavu, a ukratko ćemo ponoviti kako nas priča stavlja u ulogu kloniranog pilota koji u demilitariziranoj zoni određenog dijela svemira traži svoje mjesto pod suncem, no kako različite frakcije i dalje polažu pravo na teritorij, potrebna je samo iskra za izazivanje općeg rata. Ukratko, očekuje nas pričom vođena kampanja prepuna raznih scenarija, sporednih zadataka i brojnih drugih sadržaja koji će nam pomoći u pripremi našeg broda za finalne okršaje uz iznimno blještavu i atraktivnu grafiku prepunu eksplozivnih efekata.

Valja spomenuti da je do sada objavljeno čak šest velikih nadogradnji i da su autori sukladno najavi, prije izlaska odlučili podići cijenu igre, pa će ista od 20. veljače skočiti s 39,99 na 49,99 eura, tako da još imate vremena kupiti je povoljnije. Izlazak je zakazan za 6. travanj u verzijama za PC putem GOG.com-a, Steama i Microsoft Storea, te tijekom ljeta za PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Prilično veliko iznenađenje obzirom da je kampanja na Kickstarteru kojom je Everspace 2 inicijalno financiran dijelom podržana od strane vlasnika PlayStationa 4 i Xboxa One, no uz isprike, autori su obećali vratiti im uloženi novac.