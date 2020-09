Evo kako će izgledati multiplayer igranje u novom Call of Duty: Black Ops Cold Waru

Oni koji vole multiplayer dio serijala Call of Duty dobili su priliku vidjeti što ih čeka u novom nastavku koji stiže sredinom studenog

Kao što je bilo najavljeno, Activision i Treyarch danas su fanovima serijala Call of Duty pokazali što ih čeka u multiplayer dijelu Black Ops Cold Wara. Nova igra u FPS serijalu izlazi sredinom studenog, a budući da je Raven Software zadužen za razvoj kampanje za jednog igrača, drugi tim se mogao u cijelosti posvetiti radu na raznim modovima u kojima će se igrači međusobno nadmetati.

Multiplayer zabava nastavlja nekoliko godina nakon završetka Cold War kampanje, pa će okruženje i dalje biti Hladni rat i 80-te godine prošlog stoljeća, a uz modove koji su do sada bili dostupni u serijalu - Team Deathmatch, Domination, Search & Destroy, Kill Confirmed i Control - tim je najavio tri nova.

Prvi se krije iza imena VIP Escort i u njemu će 12 igrača, po šest u svakom timu, štititi ili pokušati ubiti onog koji dobije titulu VIP-a. Onaj koji bude nasumično odabran neće biti bespomoćan - imat će oružje i moći će koristiti razne dodatke kako bi uz pomoć ostatka tima došao do sigurne zone.

O druga dva moda dobili smo nešto manje detalja. Combined Arms je mod za 24 igrača, po 12 u dva tima, u kojem je naglasak na borbama u kojima će igrači koristiti razna vozila, dok će u Fireteamu biti 10 timova po četiri igrača, a akcija neće ovisiti samo o operaterima na bojištu, već i samim okruženjima u kojima se bitke odvijaju. Prvi se zove Dirty Bomb, a kako se bude bližio datum izlaska, tako će tim podijeliti više informacija.

Što se multiplayer mapa tiče, zasad je najavljeno pet koje su "ukorijenjene u realističnom i povijesnom okruženju koje dodatno naglašava izgled igre koji će uvući igrače u priču Hladnog rata koji se odvija početkom 80-tih godina prošlog stoljeća". Od lokacija navedene su pustinja u Angoli i mapa imena Satellite, smrznuta jezera u Uzbekistanu na mapi Crossroads, ulice South Beacha u gradu i mapi Miami, hladne vode Sjevernog Atlantika na mapi Armada i srce SSSR-a na mapi Moscow.

Bilo je govora i o oružju, a možete očekivati bogat arsenal, kao i novi zvuk za sve pucaljke zato što je Treyarch napravio novi zvukovni engine. Oni koji se sa svojim virtualnim oružjem žele igrati, mogu posjetiti Gunsmitha gdje će ih dočekati dodaci za glavna i sporedna oružja, pa možete pronaći kombinacije za koje mislite da će biti najefikasnije protiv drugih igrača.

Uz opciju Loadouts, vraća se i Scorstreaks u malo modificiranom izdanju. Nakon što izgubite život na bojištima bodovi će vam ostati, pa će svi igrači imati šanse za osvajanje nagrada i pomaganje timu. Ipak, vješti igrači neće moći spammati Scorstreak, a neki bonusi zamišljeni su upravo kako bi kontrirali toj praksi.

Kod upravljanja likom imat ćete više mogućnosti, a tim je izdvojio četiri stvari - ubrzano kretanje kod početka sprintanja, uklizavanje, brzina kretanja (sporo je tiše i može iznenaditi protivnike, dok je trčanje dosta glasno) i "prirodnije skakanje" uz blago usporeni pad.

Za kraj je ostalo spomenuti dvije stvari. Otvoreno beta testiranje najavljeno je za početak, odnosno sredinu listopada, ovisno na kojoj platformi igrate. Kao i prijašnji COD nastavci, najprije će u betu moći uskočiti vlasnici PlayStationa 4, i to između 10. i 12. listopada, dok će se zabavi moći priključiti PC i Xbox One igrači između 17. i 19. listopada. Oni koji odrade predbilježbe dobit će pristup beti dva dana ranije od ostatka igrača. Također, igra će imati podršku za cross-play i cross-progression, a sve dodatne mape, modovi i sadržaji bit će besplatni.

Call of Duty: Black Ops Cold War izlazi 13. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a timovi će pripremiti verzije za novu generaciju konzola kada one postanu dostupne. Detaljnije opise svega što je prikazano za vrijeme prijenosa uživo možete pročitati ovdje, a ako želite općenite informacije ili poveznice za predbilježbe posjetite službene stranice. Spomenuti prijenos u cijelosti možete pogledati u nastavku.