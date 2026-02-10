Legendarni režiser Ghost in the Shella natukao 10.000 sati u Falloutu 4

Krajem prošle godine obilježena je 30. obljetnica izlaska animiranog cyberpunk akcijskog trilera Ghost in the Shell, rađenog prema istoimenom manga serijalu koji je ostvario veliki uspjeh i smatra se jednim od najboljih anime i SF filmova svih vremena. U prigodnom intervjuu objavljenom na službenom YouTube kanalu Ghost in the Shella, režiser Mamoru Oshii osvrnuo se na film i njegov utjecaj, ali i spomenuo zanimljiv podatak kako je veliki fan Fallouta 4, u kojem je proveo preko 10.000 sati života.

Kako sam kaže, počeo ga je igrati na PlayStationu, na kojem je natukao oko 2.000 sati, a nastavio putem Steama, gdje je zabilježio preostalih 8.000 sati. Kako sam kaže, Fallout 4 je igra koja kao da je rađena prema njegovim željama, natuknuvši kako mu je VATS ciljanje, pri kojem se vrijeme usporava i igrač može odabrati dio tijela protivnika kojeg namjerava pogoditi, odgovaralo zbog vlastitog nedostatka vještine u klasičnom napucavanju.

Ne samo da je 10.000 sati koliko je Oshii proveo u Falloutu 4 enormna količina vremena utrošenog na jednu single-player igru, već je i način na koji je igrao iznimno zanimljiv, i premda smo i sami veliki fanovi čitave franšize Fallout, nije nam palo na pamet isprobati ga na takav način.

Naime, Oshii je odlučio u ovaj postapokaliptični svijet ući bez povezivanja s bilo kakvim frakcijama, iskorištavanja glitcheva i samo s vjernim Dogmeatom kao pratiteljem. Nije izgrađivao nikakva naselja te se uopće nije bavio glavnom pričom, već je iz svoje baze Red Rocket tumarao svijetom neopterećen bilo kakvim vezama.

Kako sam kaže, bio je potpuno posvećen samostalnom preživljavanju, a posebno je mrzio Brotherhood of Steel, čiju ideologiju i djelovanje povezuje s nacistima. Za njih kaže da ih je napadao u svakom trenutku te da mu je baza bila prepuna trofejnih praznih power armora, do te mjere da je igra počela trzati kad bi se našao u njihovoj blizini. „Živjeti na ovakav način dan po dan je zabavnije i omogućuje mi da zadržim svoj ideološki integritet“, kaže Oshii.