Legendarni režiser Ghost in the Shella natukao 10.000 sati u Falloutu 4

Povodom 30. obljetnice anime adaptacije mange Ghost in the Shell, režiser Mamoru Oshii se osim na film osvrnuo i na svoju strast prema Falloutu 4 u kojem je natukao impresivan broj sati

Damir Radešić utorak, 10. veljače 2026. u 12:46

Krajem prošle godine obilježena je 30. obljetnica izlaska animiranog cyberpunk akcijskog trilera Ghost in the Shell, rađenog prema istoimenom manga serijalu koji je ostvario veliki uspjeh i smatra se jednim od najboljih anime i SF filmova svih vremena. U prigodnom intervjuu objavljenom na službenom YouTube kanalu Ghost in the Shella, režiser Mamoru Oshii osvrnuo se na film i njegov utjecaj, ali i spomenuo zanimljiv podatak kako je veliki fan Fallouta 4, u kojem je proveo preko 10.000 sati života.

Kako sam kaže, počeo ga je igrati na PlayStationu, na kojem je natukao oko 2.000 sati, a nastavio putem Steama, gdje je zabilježio preostalih 8.000 sati. Kako sam kaže, Fallout 4 je igra koja kao da je rađena prema njegovim željama, natuknuvši kako mu je VATS ciljanje, pri kojem se vrijeme usporava i igrač može odabrati dio tijela protivnika kojeg namjerava pogoditi, odgovaralo zbog vlastitog nedostatka vještine u klasičnom napucavanju.

Ne samo da je 10.000 sati koliko je Oshii proveo u Falloutu 4 enormna količina vremena utrošenog na jednu single-player igru, već je i način na koji je igrao iznimno zanimljiv, i premda smo i sami veliki fanovi čitave franšize Fallout, nije nam palo na pamet isprobati ga na takav način.

Naime, Oshii je odlučio u ovaj postapokaliptični svijet ući bez povezivanja s bilo kakvim frakcijama, iskorištavanja glitcheva i samo s vjernim Dogmeatom kao pratiteljem. Nije izgrađivao nikakva naselja te se uopće nije bavio glavnom pričom, već je iz svoje baze Red Rocket tumarao svijetom neopterećen bilo kakvim vezama.

Kako sam kaže, bio je potpuno posvećen samostalnom preživljavanju, a posebno je mrzio Brotherhood of Steel, čiju ideologiju i djelovanje povezuje s nacistima. Za njih kaže da ih je napadao u svakom trenutku te da mu je baza bila prepuna trofejnih praznih power armora, do te mjere da je igra počela trzati kad bi se našao u njihovoj blizini. „Živjeti na ovakav način dan po dan je zabavnije i omogućuje mi da zadržim svoj ideološki integritet“, kaže Oshii.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi