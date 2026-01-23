Forza Horizon 6 stiže u svibnju, dok je Fable zakazan za jesen

Ekipa Playground Gamesa je tijekom jučerašnjeg Xbox Developer Directa najavila vrijeme izlaska čak dva svoja projekta koji će svakako privući pažnju brojnih igrača.

Jučerašnji Xbox Developer Direct prošao je u znaku britanskog razvojnog tima Playground Games, koji su zaslužni za trkaći serijal Forza Horizon, a koji je, kako znamo, „pokopao“ i naslijedio Forza Motorsport.

Novo poglavlje, Forza Motorsport 6, stiže nam 19. svibnja te, prema obećanjima autora, donosi najveće otvoreno područje u ovom serijalu dosad, s kilometrima cesta kojima ćemo jurcati.

S druge strane, urbana zona, rađena prema Tokiju, pet puta je veća od bilo koje slične do sada viđene, a početna verzija igre ponudit će nam na izbor preko 550 automobila, dok je izgledno da će dodatne jurilice biti umetane u nadogradnjama i DLC-ovima.

Kako kažu developeri, Japan kao novo virtualno trkalište ljubitelja brzina uopće nije bio težak izbor s obzirom na to da ga je još od prvog nastavka zahtijevala masa fanova.

Usporedo s Forza Horizonom 6, Playground Games radi i na novom Fableu, nastavku originalne trilogije koji unaprijeđenim mehanikama igrivosti i privlačnom grafikom cilja na novu generaciju igrača. Prema planu, Fable bi trebao postati dostupan tijekom ove jeseni, a osnovu čini sloboda izbora, ali i ozbiljne posljedice koje u igri ostaju vidljive do samog kraja.

Fable nas vodi u Albion, naizgled otvoreno i masivno područje s mnoštvom aktivnosti, uključujući velike gradove u kojima će do izražaja dolaziti razlike između bogatih i siromašnih, kao i plemstva i običnih pučana.

Autori veliku pažnju posvećuju procesu izrade lika i njegovih fizičkih osobina, kao i izboru napretka s obzirom na to da će biti moguće koristiti razne vrste oružja, uključujući magije, pa će svaki igrač moći prilagoditi stil igranja prema vlastitim očekivanjima.

Uz to, svijet Albiona nakrcan je s preko tisuću NPC-eva koji imaju vlastite osobine i dnevne rutine, a prema riječima autora, interakcija s njima iznimno je zabavna i nudi mnoštvo opcija, uključujući brak ukoliko ispunite njihova očekivanja i podudarate se u mišljenjima.