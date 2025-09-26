Forza Horizon 6 stiže iduće godine na PC i Xbox, dok će se naknadno pojaviti i na PlayStationu 5

Četiri godine nakon posljednjeg nastavka, Xbox Game Studios je najavio Forza Horizon 6, u kojem će nas ekipa Playground Gamesa odvesti u Japan

Jučer je tijekom sajma Tokyo Game Show 2025 prilično šturo najavljen Forza Horizon 6. Naime, Xbox Game Studios je objavio samo kratki montirani promotivni video u kojem nisu prikazali konkretnu igrivost, no iz njega doznajemo da su nas ovoga puta odlučili odvesti na ceste Japana. Također, objavljeno je da bi se Forza Horizon 6 trebao pojaviti krajem iduće godine, isprva u verzijama za PC i Xbox Series X|S na kojima radi provjerena ekipa Playground Gamesa, a nešto kasnije i za PlayStation 5 uz pomoć razvojnog tima Turn 10 Studios.

Verzija za PC će biti dostupna putem Steama i Xboxa gdje igru možete staviti na listu želja, a od prvog dana će je moći besplatno zaigrati pretplatnici na servise Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Prema obećanju, prvi prikaz igrivosti trebali bi dobiti početkom iduće godine.

Kako smo prije par mjeseci pisali, tijekom velike reorganizacije u Microsoftu, veliki broj timova koji su radili na igrama raspušten je uz otkaze i preraspodjelu radne snage na druge poslove. Jedan od onih koji su imali sreću preživjeti je i Turn 10 Studios, ali s upola manje zaposlenika, što je imalo za posljedicu gašenje serijala Forza Motorsport s kojim je ova franšiza započela, te sada rade isključivo kao podrška Playground Gamesu na njihovom podserijalu Forza Horizon.

Dok je Forza Motorsport više ciljao na simulacijske elemente i organizirane utrke kao direktna konkurencija PlayStationovom Gran Tourismu, Forza Horizon je ponudio više arkadni stil vožnje u otvorenom svijetu i s mnogo više raznolikosti, što se igračima očito svidjelo.