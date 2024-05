Galacticare je humoristična menadžerska igra na temu upravljanja bolnicom, ali u svemiru

Neovisni razvojni tim Brightrock Games je jučer putem Steama objavio svoj novi uradak Galacticare. Ukoliko vam naziv njihove igre ne govori previše, dovoljno je spomenuti kako su autori inspiraciju pronašli u pradavnom Theme Hospitalu kojeg se još uvijek živo sjećamo, te nešto mlađem Two Point Hospitalu ekipe Two Point Studios, no za razliku od spomenutih, Galacticare nas vodi u međuzvjezdanu bolnicu koju valja voditi misleći pritom jednako na brigu o neobičnim pacijentima, kao i na zaradu koja je u takvim igrama uglavnom glavni pokretač priče, a ista je u ovom slučaju krcata britkim humorom.

Uglavnom, kao svježe postavljenom direktoru svemirskog kliničkog centra, prvi će nam zadatak biti dizajniranje početnih ordinacija i zapošljavanje liječnika i pomoćnog osoblja, uz veliki naglasak na zadovoljavanje njihovih potreba i ispunjavanje ponekad neuobičajenih zahtjeva. Sastavljanje funkcionalne ekipe je od ključnog značaja za napredak, baš kao i unajmljivanje savjetnika koji će nam tijekom kampanje davati određene bonuse, poglavito pri pojavi novih bolesti i otkrivanju pravilnih metoda liječenja bilo da se radi o usamljenim pojedincima nalik na pomalo mutirane mačke ili pak svih sudionika međuzvjezdanih glazbenih festivala ili privremenih stanovnika opasnih zatvora.

Osim kampanje kroz koju će nas voditi niz zadataka i pomalo nam otkrivati nove elemente igrivosti uz visoko postavljene ciljeve koje valja ispuniti, igračima je na raspolaganju i sandbox način igranja u kojem uistinu mogu raditi sve što požele, pa čak i eksperimentirati sa suludim metodama liječenja koje će napraviti više, štete nego koristi. Prve kritike struke su više nego zadovoljavajuće i prema Metacriticu prosječna ocjena je tek nešto ispod 80 posto, pa ukoliko ste ljubitelj sličnih menadžerskih simulacija - što čekate?