Geralt početkom svibnja stiže u Monster Hunter World za PC

Sredinom prosinca prošle godine je Capcom objavio što imaju u planu za izdavanje dodatnih sadržaja za svoj najveći hit od osnutka kompanije, Monster Hunter World. Osim što su najavili novu ekspanziju imena Iceborne, obradovali su velik broj igrača kada su rekli da su u suradnji s CD Projekt Redom pripremili poseban event kroz koji će Geralt posjetiti taj svijet prepun ogromnih zvijeri.

Kao i svi sadržaji do sada, pristup najprije imaju oni koji igraju na konzolama, zato što je PC verzija izašla početkom kolovoza, odnosno nešto manje od osam mjeseci nakon verzija za PS4 i Xbox One. Zbog toga su konzolaši mogli odraditi nove misije i napraviti novu opremu, a oni koji su nabavili igru za računala morali su strpljivo čekati datum izlaska. Danas ga je Capcom objavio, zajedno s rasporedom pojavljivanja misija.

The Witcher 3: Wild Hunt stiže na mapu Ancient Forest zajedno s jednim Nekkerom, beštijom Leshen i Geraltom u četvrtak, 9. svibnja. Kroz misiju Trouble in the Ancient Forest igrači imaju priliku u stilu Witchera riješiti misterij pojavljivanja opakog protivnika i nabaviti opremu koja uključuje Geraltov oklop i oružje te novi izgled za pratitelja Palico čime ćete ga promijeniti u spomenutog Nekkera.

Tjedan dana nakon toga će New World posjetiti i Ciri, a s njom stiže nova misija za koju Capcom kaže da sliči najvećoj težini Death March iz Witchera 3. Uspješnim rješavanjem zadatka imena Woodland Spirit možete prikupiti materijale za izradu oklopa koji Zireael koristi, kao i novi par Dual Bladesa. Uz to, ako misiju obavite dovoljno puta moći ćete napraviti Layered Armor (mijenja samo izgled likova, ali ne i statistike) s kojim ćete u bilo kojem trenutku svijetom Monster Hunter Worlda moći šetati kao Geralt ili Ciri.

Prije nego što ova nadogradnja stigne, bit će dostupan Arch Tempered Kulve Taroth, poseban event zamišljen za igranje u multiplayeru s još tri igrača u kojem možete pokušati pribaviti najbolja oružja u igri (u odnosu na običnu verziju, Arch Tempered je teža za ubiti, ali daje bolje nagrade). Nakon toga stiže Witcher ekipa, a jedino drugo što bi s konzola još trebalo stići na PC je kolaboracija s Ubisoftom i posjet Bayeka iz Assassin's Creed Originsa.

Capcom je prije izlaska ekspanzije obećao još i Arch Tempered verziju Nergigantea, ali zasad još nema datuma izlaska za tog opakog protivnika ni za konzole ni za PC. Nakon toga više neće izdavati besplatne dodatke, već će se u cijelosti posvetiti dovršavanju ekspanzije Iceborne koja bi za Xbox One i PS4 trebala izaći ove jeseni. Razvojni tim zasad nije spomenuo njen izlazak za PC, ali budući da su ubrzanim tempom počeli izdavati preostale sadržaje za osnovnu igru, moguće da im neće trebati toliko dugo da je pripreme.

Monster Hunter World možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One i pridružiti se velikom broju igrača koji je taj zabavan, ali kompleksan RPG već odigrao. Igra je na sve tri platforme premašila 12 milijuna prodanih primjeraka, čime je postala najprodavanija i najuspješnija igra u Capcomovoj povijesti. Više detalja o njoj možete pronaći na službenim stranicama, a ako već sada želite vidjeti što vas čeka kada Geralt i Ciri stignu na PC, bacite oko na video ispod teksta.