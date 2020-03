GOG besplatno nudi 27 igara, Epic dijeli The Stanley Parable i Watch Dogs, itch.io ima svoju ponudu

Zbog koronavirusa je sve više ljudi, pa tako i igrača doma. Ruše se rekordi na Steamu i ljudi traže distrakciju od kaosa koji se odvija izvan njihovih domova. Nekim izdavačima i timovima je to jasno, pa tako možete besplatno nabaviti ili isprobati igre kao što su Assassin's Creed Odyssey, Football Manager 2020 i Goat of Duty, na Valveovom servisu se odvija drugi Steam Game Festival u kojem je 58 timova ponudilo demo verzije za projekte koji su nedavno izašli ili koji tek moraju izaći, te su van toga Square Enix i Team17 pripremili demo verzije za Trials of Mana i Moving Out.

Od danas je ta ponuda još malo veća, budući da je Epic odradio svoju tjednu rotaciju besplatnih igara koje nude u svojoj digitalnoj trgovini, GOG ponudio čak 27 besplatnih igara i itch.io nudi hrpu igara besplatno ili po sniženim cijenama.

„Ostanite kući i odigrajte neke igre“, kaže GOG uz dodatak da se radi o iskustvima s kojima ćete se opustiti i radi kojih će vam vrijeme brže proći. Da ne prepisujemo cijelu ponudu, izdvojit ćemo par klasika kao što su Tyrian 2000, Shadow Warrior Classic Complete, Jill of the Jungle: The Complete Trilogy, Bio Menace i Beneath a Steel Sky.

Kao i rasprodaja koja se već par dana održava na tom servisu, ova ponuda traje do 30. ožujka, a za dodavanje ovih igara u kolekciju morate imati samo korisnički račun. Za sve besplatne igre zaputite se ovdje, dok cijelu ponudu igara koja se na GOG-u prodaje po sniženim cijenama možete proučiti na ovim stranicama.

Druge dvije igre koje narednih tjedan dana dijeli Epic Games vjerojatno će vam biti poznatije. Prva je indie hit The Stanley Parable u kojem Stanley iz prvog lica istražuje što se oko njega događa. Slušat ćete naratora koji vam ima svašta za reći, a što ćete iz iskustva izvući, ovisi o vama, već kad tim kaže da „ovaj svijet nije napravljen da biste ga vi razumjeli“.

Manje apstraktna igra za shvaćanje koju besplatno nudi Ubisoft je hakersko-akcijska igra iz 2015. godine, Watch Dogs. Ovaj otvoren svijet je izgledao jako obećavajuće, ali je bio obavijen kontroverzama oko prakse „downgradea“, odnosno pogoršavanja izgleda igre u konačnom proizvodu u odnosu na ono što je prikazano na sajmu E3 za vrijeme prve demonstracije igre. Unatoč tome je igra dobila pristojne ocjene i Ubisoft je značajno poboljšao nastavak, a ako želite neku akcijsku igru otvorenog svijeta, možete je barem isprobati, već kad je besplatna.

Standardno, ova ponuda vrijedi do idućeg četvrtka u 17 sati kada će ove dvije igre zamijeniti šarmantna avantura sa zagonetkama Figment i nabrijano napucavanje svega na ekranu u igri Tormentor x Punisher.

Posljednji servis koji smo spomenuli je itch.io i na kojem se nalaze uglavnom manje poznati, ali povremeno i veći indie projekti. Pripremili su ponudu pod imenom „Games to help you stay inside“ u kojoj se nalazi više od 60 igara od kojih je pola besplatno. „Sprečavanje širenja virusa COVID-19 je na svima nama, pa kako bismo vam olakšali socijalno distanciranje pripremili smo kolekciju igara od developera koji nude posebne popuste koji žele napraviti sve što mogu da pomognu drugima.“

Od igara koje možete besplatno preuzeti, možemo vam preporučiti Where the Water Tastes Like Wine, LOVE, Bleed 2, Nuclear Throne, Fidel Dungeon Rescue, From Orbit, Mu Cartographer i Gyossait. Ako želite, možete napraviti korisnički račun, ali on vam ne treba za preuzimanje igara koje su besplatne. Osim ovih za koje ne morate izdvojiti novce, itch.io je pripremio i sve što se trenutno kod njih prodaje po nižim cijenama, pa ako želite pronaći neobična iskustva, zaputite se ovdje.