Helldiversi 2 idući mjesec dobivaju novu veliku nadogradnju The Escalation of Freedom

Izuzmemo li nes(p)retno petljanje s pokušajem uvjetovanja povezivanja računa na Steamu i PSN-u, što doduše ide na dušu Sonyja, a ne razvojnog tima Arrowhead Games, Helldiversi 2 su svakako pozitivan primjer kvalitetnog unapređivanja i održavanja igre koja počiva na modelu "game-as-service".

Nakon izlaska su developeri svako malo izbacivali nove sadržaje koji su oblikovali Helldiverse 2 i osigurali igračima svakodnevnu zanimaciju, no obzirom da je riječ o relativno sitnim nadogradnjama koje su često prolazile ispod radara, ekipa Arrowhead Gamesa je prije par mjeseci najavila kako će usporiti s objavom istih.

Dapače, obećali su da će nadogradnje biti daleko veće, a prema najavi, najveća do sada stiže 6. kolovoza i nosi naziv The Escalation of Freedom.

Prema službenom blogu, od navedenog datuma će nas u igri dočekati nekoliko novih protivnika, od kojih Terminidi dobivaju njih tri masivna, a koliko je trenutno poznato, u misijama s Automatonsima će nas dočekati barem još jedan tip veće i opasnije mašinerije od onih koje smo do sada susretali.

Za one koji vole izazove, developeri će dodati novu težinu, Super Helldive, novo maglom prekriveno močvarno područje, kao i nove tipove misija kao što je otmica larve koja svojim vrištanje privlači Terminide dok je pokušavamo odnijeti na mjesto izvlačenja.

Vatrenim tornadima koje smo mrzili će se pridružiti nove nasumične vremenske nepogode u vidu kiselih kiša koje će reducirati oklop protivnicima, ali i "našima".