Hitman 3 krenuo u prodaju, prvi dojmovi odlični

Unatoč malom skandalu koji će se ispeglati u narednim tjednima o čemu smo pisali, Hitman 3 je jučer pušten u prodaju. Ova stealth akcijska igra iz trećeg lica u kojoj kao karizmatični Agent 47 imamo slobodu izbora pri prilazu i eliminaciji meta nastavlja priču prethodna dva poglavlja na šest novih lokacija, od Dubaija i Berlina, do Karpada u Rumunjskoj.

Par dana prije izlaska, IO Interactive je najavio kako za razliku od konzolne inačice, igrači na PC moraju dodatno platiti pristup lokacijama iz prethodnog poglavlja obzirom da je ovaj put Hitman 3 vezan isključivo za Epic Games Store, no nakon konzultacija s Epicom, objavljena je naknadno pojašnjenje da će to ipak biti ispravljeno i omogućeno bez naknadne u narednim tjednima.

Hitman 3 podržava PlayStation VR uz opciju igranja prijašnjih mapa na taj način, no multiplayer je u ovom poglavlju izbačen, točnije, Sniper Assassin je igriv samo na single player način, pa je na neki način bolje prošao od Ghost Modea koji u posljednjem poglavlju niti ne postoji. Prema prvim reakcijama kritike, Hitman 3 je u potpunosti pogodio ukus igrača, te mu prosječne ocjene variraju od "samo" 84 posto za verziju za PS5, do visokih 88 posto u inačicama za PC i Xbox Series X.

Primjerice, IGN navodi kako unatoč neizmijenjenim temeljima od 2016. kada se pojavilo prvo izdanje, zbirka izvrsnih novih mapa predstavlja najbolji mogući kraj ove trilogije, dok je Game Informer uz lokacije i misije impresioniran slobodom izbora i poticanjem igrača na eksperimentiranje.

Kako god bilo, svi se slažu da je ovo najbolji mogući završetak čina World of Assassination, kako je službeni naziv trilogije, no definitivno ne predstavlja kraj serijala. Dapače, u posljednjim danima prošle godine je to na neki način i potvrdio sam Christian Elverdam, vodeći čovjek razvoja Hitmana, u intervjuu za Game Informer, te napomenuo da smatra kako Hitman 3 zatvara ovo poglavlje franšize kako i dolikuje.