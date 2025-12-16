Hollow Knight: Silksong prodan je u više od sedam milijuna primjeraka i dobiva ekspanziju

Neovisni razvojni studio Team Cherry ne krije oduševljenje prodajnim rezultatima nastavka Hollow Knighta i za iduću godinu najavljuje dodatak pod imenom Sea of Sorrow

Damir Radešić utorak, 16. prosinca 2025. u 11:37

Ovu je godinu obilježila nekolicina odličnih naslova, među kojima je i Hollow Knight: Silksong. Spomenuti je isprva zamišljen kao ekspanzija za originalni Hollow Knight, no kako je razvoj odmicao, developeri su ga prekrojili u punokrvni nastavak koji je tri mjeseca nakon izlaska prodan u više od sedam milijuna primjeraka, što je za jednu indie igru značajan rezultat. U spomenutu brojku nisu uračunate statistike Game Passa, na kojem je ovaj metroidvanijski naslov besplatan od prvog dana i svakako jedan od najigranijih na spomenutom servisu.

Ekipa Team Cherryja ne krije oduševljenje ostvarenim rezultatom, no isto tako ne sjede na lovorikama, već rade na novim sadržajima koji će za Hollow Knight: Silksong stići iduće godine u obliku ekspanzije Sea of Sorrow. Kako i sam naslov sugerira, nova ekspanzija bit će nautičke tematike, a prema službenoj objavi donosi „nova područja, bosseve i alate“, dok će dodatni detalji biti objavljeni uskoro.

Developeri nisu zaboravili ni na originalni Hollow Knight, koji za Nintendo Switch 2 dobiva besplatnu nadogradnju s brojnim poboljšanjima, baš kao i verzija igre za PC koja je već dostupna u probnom izdanju, a uz neka poboljšanja i ispravke donosi podršku za omjere ekrana 16:10 i 21:9, što će igrači na Steam Decku i oni koji igraju na ultraširokim monitorima znati cijeniti.



