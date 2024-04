Horor Apollo 13: The Lost Tapes VR za PS VR2 stiže za par dana

Novi veliki VR projekt za PS VR2 je Apollo 13: The Lost Tapes VR u kojem ćemo doznati "istinu" o neuspjeloj misiji Apolla 13 i navodnoj eksploziji spremišta kisika u servisnom modulu

U svijetu igara za VR, posebno mjesto zauzimaju horori obzirom da su, pogotovo u današnje vrijeme, i 2D naslovi iznimno zastrašujući, dok kreativnost developera koji nas žele preplašiti na sve moguće načine u virtualnoj stvarnosti praktički nema granica. Jedna od obećavajućih, barem sudeći po promotivnim materijalima, je i Apollo 13: The Lost Tapes VR koji nas vodi u zastrašujuće tumačenje neuspjelog trećeg slijetanja na Mjesec.

Naime, u stvarnosti su operativci na Zemlji primili legendarnu poruku "Houston... Imamo problem" nakon što je posada Apolla 13 uočila eksploziju spremnika kisika i prionula poslu kako bi ih u nepredviđenim okolnostima ipak žive vratili obiteljima, no u igri je ista samo opravdanje i mazanje očiju javnosti u slučaju da im povratak ipak ne prođe planirano, jer ipak rade na nečemu mnogo opasnijem - spašavaju čovječanstvo od nezamislivog neprijatelja.

Kako su to scenaristi zamislili, čovječanstvo je na Mjesecu već desetljećima i CIA se sprema poduzeti tajnu misiju putovanja kroz vrijeme, no ne u prošlost, već dvjesto godina u budućnost u vojnu i istraživačku bazu na Marsu. Ukoliko vas je čitava stvar počela podsjećati na Doom 3, niste nimalo u krivu obzirom da nas u igri očekuje eksplozivna akcija i napucavanje s demonskim čudovištima koja pristižu iz otkrivenih portala prema paklu. Bez obzira na sličnosti, vjerujemo kako će Apollo 13: The Lost Tapes VR biti zanimljiv vlasnicima PlayStationa VR2 na kojeg stiže za par dana, 17. ovog mjeseca.