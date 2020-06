Humble Bundle pripremio svoj paket za borbu protiv rasizma, osim igara uključuje knjige i stripove

Jučer je servis itch.io završio s prodavanjem svojeg paketa igara (i nekih drugih stvari) imena Bundle for Racial Justice and Equality koji je okupio više od tisuću developera i više od 1400 igara. Prvi cilj bio im je prikupiti 100 tisuća američkih dolara za udruge koje se bore protiv nejednakosti i rasizma, a konačna cifra premašila je 8,1 milijun američkih dolara. Više od 800 tisuća ljudi kupilo je ovaj paket, a za pristup svim igrama koje su bile uključene u ovaj paket trebalo je izdvojiti minimalno 5 američkih dolara.

Sinoć je Humble Bundle odlučio napraviti sličnu stvar i napraviti Humble Fight for Racial Justice Bundle. Servis koji je inače poznat po tome što dio novaca od prodaje paketa ide raznim dobrotvornim udrugama nudi 50 igara i više od 20 knjiga i stripova za 28 eura. Iako možete platiti bilo koju cifru, za pristup sadržajima i ključevima za aktivaciju morat ćete izdvojiti najmanje toliko.

Uz ponudu velikog broja odličnih indie igara, oni željni poznatijih naslova moći će zaigrati Football Manager 2020, NBA 2K20, BioShock Remastered, Company of Heroes 2, System Shock: Enhanced Edition, System Shock 2 i Endless Space - Collection. Od indie igara lako je preporučiti Spelunky, Baba is You, Kerbal Space Program, This War of Mine, Framed Collection i FTL: Advanced Edition. Knjige i stripovi pokrivaju razne teme, ali su uglavnom usmjerene na rasne probleme u SAD-u.

Postoji dodatni bonus za sve one koji nikad do sada nisu plaćali Humble Choice pretplatu. Uvjet je da vam je ovo prvi mjesec i zatim možete odabrati deset od dvanaest igara koje se nude u preplati za lipanj:

Humble Fight for Racial Justice Bundle možete nabaviti do idućeg utorka, 23. lipnja u 19 sati, a u vrijeme pisanja prikupljeno je već 1,15 milijuna eura. Svi prihodi idu udrugama Race Forward, The Bail Project i NAACP Legal Defense Fund, dok svi kupci imaju mogućnost raspoređivanja sredstava po želji. Ako ste zainteresirani, cijelu ponudu možete pregledati i kupovinu odraditi na ovim stranicama.