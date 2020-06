Više od 1000 indie igara za samo 5 dolara - nudi se u paketu Bundle for Racial Justice and Equality

Otkad su prije više od dva tjedna počeli prosvjedi u SAD-u protiv rasizma, brojni razvojni timovi i kompanije u industriji videoigara odgovorili su odgađanjem događanja kako bi „važniji problemi i glasovi došli do izražaja“. Neki od njih su donirali sredstva raznim dobrotvornim udrugama koje se bore protiv takvih problema, neki su unutar svojih igara poručili igračima da će se aktivnije boriti protiv diskriminacije, a jedan servis otišao je korak dalje.

Itch.io je prije nekoliko godina osnovao tim ljudi koji dan danas vodi servis namijenjen indie developerima i koji ima bolje uvjete za one koji izdaju igre od ostatka (10 posto od svake prodaje ide servisu). Prošlog tjedna odlučili su kontaktirati developere koji žele ponuditi svoje igre koje će se prodavati u paketu imena Bundle for Racial Justice and Equality.

Prvi cilj bio je prikupiti 100 tisuća američkih dolara i pola od toga dati udruzi NAACP Legal Defense and Educational Fund, a pola udruzi Community Bail Fund. U prvoj rundi javilo se 742 developera koji su ponudili svoje igre, a itch.io je brzo došao do, i premašio prvi cilj. Unutar dva dana prikupili su 2 milijuna dolara, da bi se ponuda početkom tjedna udvostručila.

Trenutno možete nabaviti više od tisuću igara ako platite minimalno pet američkih dolara. Točan broj svega što se nalazi u paketu je 1427, a osim igara ima i soundtrackova, knjiga i nekih resursa koji vam mogu pomoći ako sami želite napraviti igru.

Budući da je to ogroman broj stvari i da za većinu igrači nisu čuli, nit će vrlo vjerojatno većinu toga ikad preuzeti, Izdvojili smo dvadeset izuzetno dobrih indie igara koje se u paketu nalaze (može ih se naći još):

Night in the Woods

Nuclear Throne

Loot Rascals

Death and Taxes

GNOG

Oxenfree

Cook, Serve, Delicious! 2!!

A Short Hike

OneShot

Celeste

A Mortician’s Tale

Minit

Super Hexagon

Runner 3

Kids

Signs of the Sojourner

Stillness of the Wind

2064: Read Only Memories

Soundodger+

Octodad: Dadliest Catch

Valja naglasiti da za ni jednu od ovih igara nećete dobiti ključ za aktivaciju na Steamu, ni bilo kojem drugom servisu, nego ćete nakon kupovine dobiti poveznicu na email adresu ili možete napraviti korisnički račun i imati pristup kolekciji kada se ulogirate, kako biste preuzeli verzije igara bez DRM zaštite.

U vrijeme pisanja paket je kupilo više od 350 tisuća ljudi, prikupljeno je 3,85 milijuna američkih dolara, a šuška se da će paket još jednom biti proširen novim igrama i sadržajima. Cilj je prikupljanje 5 milijuna američkih dolara, a budući da će se Bundle for Racial Justice and Equality prodavati još pet i pol dana, vjerujemo da će do tog cilja doći.

Ako ste zainteresirani za kupovinu, zaputite se na ove stranice.