Igrači Rocket Leaguea od prosinca više neće moći prodavati kozmetičke predmete

Iako postoje turbulentnija tržišta kozmetičkim predmetima od onog vezanog uz Rocket League o kojima često pišemo, poput primjerice Counter-Strikeovog, najnovija odluka Psyonixa je uzburkala igrače. Prema njoj, 5. prosinca se ukida svaka mogućnost prodaje predmeta među igračima, što je posljedica usklađivanja s Epicovim pristupom kozmetičkim dobrima i ponudi unutar igre prema kojoj se takvi predmeti ne mogu prodavati, mijenjati i poklanjati drugim igračima.

Nakon što je Epic kupio Psyonix 2019. godine, ukinut je klasičan sustav "loot boxeva" koji su se mogli otvarati ključevima koje su igrači kupovali za stvarni novac i iz kojih su "ispadale" najbolje kozmetičke nadogradnje. Spomenuti su zamijenjeni kutijama koje se mogu besplatno otvarati i inventare igrača obogatiti nacrtima, a iste pak mogu sastavljati kreditima koje kupe za stvarni novac. Vrlo slični ekonomski modeli, ali ne i toliko uzbudljivi jer se zna što je u konačnici moguće dobiti, a uveden je i sustav rotacije ponude kozmetičkih dodataka u dućanu unutar same igre.

Kako god bilo, do sada su se sve kozmetike mogle slobodno nuditi na prodaju i poklanjati, pa su razmjene, bilo za stvarni novac ili druge predmete bile sastavni dio života igrača Rocket Leaguea koji su često navraćali na specijalizirane stranice poput Rocket League Garagea koje su služile za posredništvo i izvršenje transakcija. Kao i sami igrači, vlasnici spomenutih stranica su potpuno zatečeni najavom ove odluke, a kako kažu u Psyonixu, "nakon 5. prosinca neće biti moguća prodaja među igračima i korisničkim računima", te da će se sve stranice koje nude takve usluge nakon navedenog datuma smatrati prijevarom i nemaju nikakve veze s developerima i Epicom.

Uz to, igrači su znali međusobno posuđivati kozmetičke predmete, no nakon što nova odluka stupi na snagu i to će im biti onemogućeno. Dapače, "posudba nije podržana od strane Psyonixa i svaka se razmjena smatra konačnom", kažu autori i navode kako korisnička podrška u slučaju traženja povrata ne može ništa napraviti i ruke su im vezane. Jedan od razloga uvođenja ove odluke je prema službenom priopćenju stvaranje preduvjeta za uvrštavanje nekih vozila iz Rocket Leaguea u ostale Epicove igre, vjerojatno Fortnite među prvima, no upitno je koliko je taj razlog uistinu stvaran.