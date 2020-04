INDIE ZONA: Lawgivers - kako postati uspješan Anemični i druge igre

Sad kad su izašli Resident Evil 3 Remake i Mount & Blade II: Bannerlord, za ostatak travnja su od većih igara ostale još Final Fantasy VII Remake koji izlazi idućeg petka, te Gears Tactics, Trials of Mana i Predator: Hunting Grounds koji izlaze krajem mjeseca. Svibanj, koji je početkom godine izgledao mnogo uzbudljivije, zbog odgoda igara kao što su Wasteland 3 i The Last of Us Part II, sada krije samo Minecraft Dungeons. Već neko vrijeme je jasno da će ova godina u igraćoj industriji izgledati mnogo drugačije nego što su timovi i izdavači planirali, ali unatoč odgodama i prilagodbama radu od doma igara ne nedostaje, samo ćete morati imati malo više strpljenja za blockbustere. U međuvremenu možete vidjeti što je indie scena pripremila i pronaći nešto što će vam skratiti dane i zabaviti vas.

Good Company

I ovog tjedna pronašli smo igre u Early Accessu koje izgledaju obećavajuće, a prva od dvije zove se Good Company. Razvojni tim Chasing Carrots pripremio je spoj simulacije i menadžerske igre u kojoj ćete osnovati i voditi kompaniju u alternativnoj stvarnosti 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća. Premisa je da ste u svojoj garaži dobili briljantnu ideju za novu tehnologiju i želite podijeliti svoje otkriće ostatkom svijeta.

Da biste to napravili morate osnovati kompaniju, zaposliti ljude koji će vam pomoći s ostvarivanjem važe vizije, postepeno proširivati svoje poslovanje i završiti s izgradnjom svakakvih robota i gadgeta koji će pomagati ljudima. Budući da se igra nalazi u Early Accessu, neki dijelovi nisu dorađeni i tim ih mora balansirati, ali većina igrača koja se upustila u ovu virtualnu avanturu zadovoljna je onima što su iskusili. Tim ima velike ambicije za svoj projekt, a procjenjuju da će im trebati 8 do 14 mjeseci da u njega ubace sve što žele. Prve prigovore popravili su već jednom zakrpom i nadaju se da će igrači nastaviti davati povratne informacije kako bi Good Company bila što bolja igra. Ako ste zainteresirani, možete je nabaviti na Steamu i GOG-u, a sve detalje možete poručiti na službenim stranicama.

Razvojni tim: Chasing Carrots

Žanr: Simulacija

Platforme: PC (Early Access)

In Other Waters

Da sve podvodne avanture i igre ne moraju biti zastrašujuće i stresne htio je dokazati tim Jump Over The Age. Radnja njihove igre In Other Waters prati znanstvenicu Ellery koja se bavi ksenobiologijom i koja se našla na vanzemaljskom planetu prekrivenom vodenim površinama. Vi nećete upravljati njome, već utjeloviti umjetnu inteligenciju koja je mora voditi kroz ovaj misteriozan svijet.

Velik naglasak u igri stavljen je na priču, i postavljaju se razna pitanja lakše i teže tematike. Budući da ste vi AI, doživljavanje svijeta je malo drugačije i to se odražava na onome što ćete vidjeti na ekranu i kako sam gameplay funkcionira. Recenzenti i oni koji su nabavili igru putem Steama uglavnom su je nahvalili, pa ako želite nešto opuštajuće i drugačije, razmotrite In Other Waters. Osim na računalima, ova je avantura dostupna i za Switch, a dodatne informacije nalaze se ovdje.

Razvojni tim: Jump Over The Age

Žanr: Avantura, istraživanje

Platforme: PC, Switch

Soldat

Svi oni koji se žele vratiti u 2002. godinu i 2D multiplayer napucavanje od ovog tjedna to mogu besplatno napraviti i na Steamu kroz Soldat. Razvojni tim Transhuman Design trenutno radi na nastavku koji bi trebao postati dostupan u Early Access verziji u drugom kvartalu ove godine, a dok ga igrači čekaju, ponudili su im original.

U igri upravljate čovječuljkom kojeg možete ukrasiti po želji, a posebna mehanika kojoj imaju pristup svi igrači u areni jesu cipele s kojima možete letjeti. Cilj u igri je ubiti što više protivnika, na razne, krvave i eksplozivne načine s raznolikim arsenalom oružja, ali ovisno o modu kojeg igrate možete imati dodatne zadatke. Verzija za Steam je odlično ocijenjena i besplatna, pa ako ste raspoloženi za malo retro multiplayer napucavanja zaputite se na ove stranice i preuzmite ju. Više informacija možete pronaći ovdje, a ako želite pratiti razvoj za Soldat 2, stavite igru na popis želja na Valveovom servisu.

Razvojni tim: Soldat Team

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC

Operencia: The Stolen Sun

Ako igrate na Xboxu One ili vam ne smetaju Epic Games Store ekskluzive, možda ste već zaigrali RPG Operencia: The Stolen Sun. Oni koji ne spadaju u te dvije skupine mogu od ovog tjedna saznati o čemu se u toj igri radi, budući da je tim Zen Studios pripremio PlayStation 4 i Switch portove, te uz to počeo prodavati igru na Steamu i GOG-u.

Razvojni tim je inspiraciju potražio u starim dungeon-crawlers igrama s pogledom iz prvog lica, kao i u folkloru središnje Europe. Kod istraživanja ovog lijepo fantazijskog svijeta imate slobodu, a kad naletite na neprijatelje borbe se odvijaju na poteze. Operencia ima 13 raznolikih mapa koje su prepune zagonetki, s vama će se družiti sedam likova, težinu igre možete podesiti na razne načine, ovisno o tome koliko ste spremni na izazove, a ističu se izgled i glazba. Konzolaške verzije možete pronaći u odgovarajućim trgovinama, a sve ostale detalje o tom retro RPG-u pročitati na službenim stranicama.

Razvojni tim: Zen Studios

Žanr: RPG

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

The Complex

Svima onima kojima nije dosta virusa, bolesti i ostalih takvih veselih tema već par dana mogu iskusiti „interaktivni znanstveno-fantastični triler“, ali u filmskom obliku. Wales Interactive je u suradnji s druga dva tima napravio FMV (Full Motion Video) igru koja prati dvoje znanstvenika nakon što je London pogodio napad biološkim oružjem.

Timovi poručuju da igra prati sve odnosne i osobnosti – u prijevodu, ovisno o tome koje odluke donosite za vrijeme igranja i kako se odnosite prema drugima, situacija će se mijenjati i uz do ćete nakon svakog prelaska, ako ih odradite više, biti ocijenjeni. The Complex prati doktoricu Amy Tenant koja ima iskustva s liječenjem žrtava takvih napada, a sada kada je prijetnja stigla u njenu državu, vodit ćete je do jednog od osam završetaka koje igra ima. Ovaj triler možete nabaviti na svim aktualnim platformama, pa ako ste zainteresirani, bacite oko na ove stranice.

Razvojni tim: Wales Interactive

Žanr: Avantura, FMV

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Sometimes Always Monsters

Prošlo je gotovo šest godina otkad je Vagabond Dog izdao svoj prvi projekt, Always Sometimes Monsters. Igra je osvojila pokoju nagradu za svoj pristup prči, moralnosti i posljedicama vaših postupaka, a sada je tim na tim istim principima napravio nastavak Sometimes Always Monsters.

„Preuzet ćete ulogu nedavno oženjenog autora ili nedavno udane autorice koji će se autobusom zaputiti na turneju promoviranja svojeg nadolazećeg romana. Na tom putovanju do vas će početi dolaziti glasine da ste totalni prevarant. Dok istražujete pet jedinstvenih gradova, upoznajete fanove i kritičare, i sprijateljujete se s ekipom u autobusu, ono što odlučite pomoći će vam da otkrijete teoriju zavjere koja se oko vas stvara“. Izbora opet imate koliko želite, a ako ste odigrali prvu igru i još uvijek ga imate, možete ubaciti svoj save neovisno o tome koji ste kraj dobili. Sometimes Always Monsters je u prodaji samo za PC, a možete ga nabaviti putem Steama i Humblea. Sve ostalo je tim pripremio na službenim stranicama.

Razvojni tim: Vagabond Dog

Žanr: RPG

Platforme: PC

Endzone – A World Apart

Igru u kojoj u post-apokaliptičnom okruženju izgrađujete, nadzirete i proširujete grad, Endzone – A World Apart, spomenuli smo već ovog tjedna, ali ćemo vas još jednom podsjetiti da je možete zaigrati ako inače volite ovaj tip zabave. Gentlymad Studios izdao je Early Access verziju u kojoj su oni koji su preživjeli izašli na površinu Zemlje 150 godina nakon nuklearnih katastrofa, a na vama je da ih vodite i pomognete im da prežive.

Tim kaže da je već sada igra prepuna mogućnosti i mehanika koje će u narednih šest mjeseci, koliko smatraju da će im biti dovoljno za verziju 1.0, proširivati i podešavati prema povratnim informacijama koje im igrači daju. U tipičnom stilu ovih igara krećete skromno, a malo po malo ćete od svoje nove kolonije napraviti nešto značajnije i cijelo vrijeme paziti na resurse, vremenske uvjete i opasnosti koje novi svijet krije. Planovi za naredna dva mjeseca uključuju nove misije, ispravke bugova, dodatne modove i statistike, a tim će nakon toga vidjeti gdje stoje. Osim na Steamu, Endzone – A World Apart možete nabaviti i na GOG-u, dok prije kupovine možete vidjeti što se ostalo krije na ovim stranicama.

Razvojni tim: Gentlymad Studios

Žanr: Strategija

Platforme: PC (Early Access)

Lawgivers

Ako smatrate da biste vi odradili bolji posao nego političari u našem svijetu, možete pokušati to napraviti u igri Lawgivers. Damian Bernardi je ovog tjedna svoju igru izvukao iz Early Accessa i ovu simulaciju politike u konačnoj verziji ponudio svima koji igraju na računalima. Ova je igra bila dostupna za iOS i Android uređaje, ali ju je tvorac odlučio proširiti i doraditi na PC-u.

Premisa je da odaberete svoju političku stranku, odete na izbore, kažete glasačima ono što žele čuti i zatim odlučite želite li ispuniti obećanja ili ne nakon što vam daju svoje glasove. Jednom kada ste došli na vlast možete raditi što god želite i pretvoriti svoju državu u ono što bi vas radovalo. Bernardi je pripremio 17 nacija, više od 120 zakona i 38 znanstvenih otkrića koji donose nove misije i događanja. Lawgivers izgleda jednostavno, a prije kupovine možete na Steamu isprobati demo. Sve što je tvorac imao reći o svojem projektu nalazi se na ovim stranicama.

Razvojni tim: Damian Bernardi

Žanr: Simulacija

Platforme: PC, iOS, Android

Over the Alps

Na prvi pogled, Over the Alps izgleda kao nešto što bi moglo biti opuštajuće, ali je Stave Studios u šareni izgled ugurao triler čija se radnja odvija na samom početku Drugog svjetskog rata. Bit ćete špijun koji kroz nevidljivu tintu na razglednicama otkriva svakakve informacije. Ovaj novi tim, u kojem priču piše Jon Ingold (izvrsne narativne igre 80 Days i Heaven's Vault), pripremio je iskustvo kroz koje možete proći nekoliko puta, a ovisno o tome što radite dobit ćete različite završetke.

U Over the Alps ćete posjetiti lokacije u Švicarskoj, pokušati raspoznati kome možete vjerovati, a tko će vam zabiti nož u leđa, bježati od policije, paziti da ne ostavljate tragove i uživati u lijepim prizorima. Igra je bila dostupna putem Apple Arcadea, sada je stigla na Steam i tim planira izdati dva dodatka za priču, koja će udvostručiti količinu sadržaja, ali koje neće dodatno naplatiti. Više informacija o ovom zanimljivom projektu pronaći ćete na ovim stranicama, a za kupovinu PC verzije zaputite se ovdje.

Razvojni tim: Stave Studios

Žanr: Avantura

Platforme: PC, Apple Arcade

Sagrada

Sagrada je, osim prvog dijela imena poznate crkve u Barceloni, društvena igra u kojoj vi i još tri igrača slažete kocke u obliku raznih mozaika. Dizajneri Daryl Andrews i Adrian Adamescu počeli su prodavati svoju igru prije tri godine, a razvojni tim Dire Wolf ju je sada pretvorio i u digitalno iskustvo. Kao i u originalu, pažljivo birate kocke za svoja šarena stakla i zatim poštujući pravila slažete svoja remek-djela.

Mozgati možete sami i stvarati umjetnine prema željama kupaca, a ako želite na raspolaganju vam je online kooperativni mod za suradnju s prijateljima. Sagrada je ovog tjedna izašla iz Early Accessa, ima odlične ocjene, ali ako preferirate igranje na svojim mobilnim uređajima, možete nabaviti još i verzije za iOS i Android. Za PC verziju posjetite Valveov servis, a poveznice za App Store i Google Play pronaći ćete na službenim stranicama.

Razvojni tim: Dire Wolf

Žanr: Logička igra

Platforme: PC, iOS, Android

HyperParasite

Puno manje razmišljanja i puno više akcije ima twin-stick pucačina HyperParasite. Ova igra zapela nam je za oko prije par godina kada je izgledala dosta drugačije i imala samo demo na servisu itch.io, a od tada je tim Troglobytes Games promijenio i dodao svašta, te napravio verzije za sve aktualne platforme.

Vi ste parazit koji može zaposjesti tijela više od 60 različitih likova i zatim se iskaliti na čovječanstvu koje vam se nimalo ne dopada. Nije da su vam nešto posebno skrivili, samo je zabavno sve uništavati. Cilj je preživjeti pet poglavlja, pronaći sve tajne, poraziti bosseve i ostatak ljudske populacije. Ako u kući imate još nekog tko voli ovaj oblik zabave možete ga pozvati na lokalni co-op tulum i zajedno možete uništavati sve što vam se ne sviđa. Na Steamu je igra izašla iz Early Accessa i ima demo ako je najprije želite isprobati, dok je za PS4, Xbox One i Switch dostupna u konačnom obliku. Sve ostale informacije o ovom nasilnom pohodu možete pročitati na ovim stranicama.

Razvojni tim: Troglobytes Games

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Fates of Ort

Posljednji odabir ovog tjedna je retro RPG imena Fates of Ort. Prvi projekt tima 8BitSkull je, prema njihovim riječima, usmjeren na stratešku akciju u fantazijskom svijetu gdje vrijeme stoji dok god vi stojite. „Radi se o priči o žrtvovanju i teškim odlukama u svijetu kojem prijeti uništenje od pohlepne sile poznate kao Consumption Magic“.

To vrijedi i za vašeg lika, budući da svaki put kada bacite neku magiju ostanete bez djelića života. Zbog toga je važno taktiziranje u borbi, jer ako ih koristite previše ostat ćete bez duše. Kao u svakom RPG-u, leveliranje i nova oprema imaju važnu ulogu, a ako ne želite, ne morate spasiti svijet, možete biti zli. Kao uzore za stvaranje Fates of Ort je tim naveo kultne igre kao što su Morrowind, Chrono Trigger, Diablo 2, Fallout i Eschalon Book, pa ako vam to zvuči privlačno, bacite oko na službene stranice za više detalja. Ako vam oni ne trebaju i ovo vam zvuči dovoljno intrigantno, igra je dostupna za PC putem Steama.