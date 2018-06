Kakva je konfiguracija korištena za Cyberpunk 2077 E3 demo

Razvojni tim CD Projekt Red, velikom broju igrača poznat zbog serijala The Witcher, je prošlog tjedna, nakon pet godina od najave, konačno odlučio malo više porazgovarati o svojoj novoj igri, Cyberpunk 2077. Na kraju Microsoftove prezentacije za vrijeme sajma E3 dobili smo prvi konkretan trailer, a dan nakon toga su odabrani sretnici mogli pogledati gameplay demo koji je trajao 50 minuta.

Svi koji su to napravili, bili su složni - ovaj novi RPG s perspektivom iz prvog lica veoma je ambiciozan, a osim toga i izgleda odlično. Grafika je bila vrhunska, animacije i svi efekti također, pa su se mnogi vjerojatno zapitali kakva će to računala morati imati da bi uživali u izuzetno detaljnom svijetu na kojem razvojni tim aktivno radi.

Zahvaljujući odgovoru jedne zaposlenice na službenom Discord serveru to smo i saznali. Evo kakve je specifikacije imalo računalo na kojem se vrtio demo:

Matična ploča - ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING

- ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING Procesor - Intel i7-8700K, 3.70 GHz

- Intel i7-8700K, 3.70 GHz GPU - Nvidia GeForce GTX 1080Ti

- Nvidia GeForce GTX 1080Ti RAM - G.Skill Ripjaws V, 2x16 GB, 3000 MHz

- G.Skill Ripjaws V, 2x16 GB, 3000 MHz SSD - Samsung 960 Pro 512 GB M-2 PCIe

- Samsung 960 Pro 512 GB M-2 PCIe Napajanje - Corsair SF600 600W

Radi se o prilično skupoj konfiguraciji, no to ne bi trebalo nikoga čuditi. Osim što je igra još uvijek u razvoju i sigurno nije propisno optimizirana, nema razloga zbog kojeg ne bi iskoristili što jači hardver za prvi pravi prikaz svoje igre.

Cyberpunk 2077 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a kada ćemo ga točno moći zaigrati, ne znamo. CD Projekt Red će objaviti datum i više detalja kada budu spremni, pa ćemo im morati vjerovati i biti strpljivi. Neki su procijenili kako se radi o igri koja će biti premosnica između dvije generacije konzola, a ako je to točno, čekat ćemo barem dvije godine za istraživanje Night Cityja. Do tada možete pratiti službene stranice kako biste na vrijeme saznali sve novosti.