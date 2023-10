Krenula humanitarna akcija Wargaming United za podršku Ukrajini

Iako su orijentirani ratnim igrama i priznaju da ih vole, u Wargamingu preziru stvarne ratove. Ova je tvrtka do sada pomagala Ukrajinskim civilima, pa je u prvom tjednu rata donirala milijun dolara za medicinsku opremu i lijekove, 100.000 dolara žrtvama rušenja brane Khakovka na Dnjepru, a njihovi su zaposlenici interno prikupili 200.000 eura za nabavku ambulantnog vozila za Ukrajinske liječnike. Kako kažu u novom priopćenju, vjeruju u snagu zajedništva i pozivaju igrače da im se pridruže u do sada najvećoj humanitarnoj akciji, Wargaming United.

Počevši od danas, u svih šest online igara, World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends, i World of Warplanes, počet će s prodajom tematskih paketa u kojima se nalaze kozmetički dodaci kreirani u studiju u Kijevu koji unatoč ratu i dalje radi.

Sav prikupljeni iznos bez ikakvih odbitaka bit će nakon 1. studenog, kada akcija završava, uplaćen na račun službene platforme za prikupljanje pomoći UNITED24 u svrhu kupnje liječničkih vozila tipa C koja su opremljena svom silom specijaliziranih uređaja za spašavanje života, od kardiovaskularnih, do respiratorskih. Ukoliko želite saznati više o ovoj hvalevrijednoj inicijativi, bacite oko na video i službeni web.