Krenula ljetna rasprodaja na GOG-u, strategija Xenonauts besplatna

Ove godine smo ranije krenuli s nepodnošljivim vrućinama, pa je u redu da ranije krenemo i s ljetnim rasprodajama. Servis koji je ove godine odlučio prvi započeti s tom sezonom je GOG.com, a pripremili su popuste za više od tisuću igara koje kod njih možete kupiti.

Za početak ćemo odmah spomenuti da imate manje od 48 sati za besplatno preuzeti strategiju Xenonauts. Radi se o igri koja neodoljivo podsjeća na originalni X-COM koji je izašao 1994. godine, jer osim gameplayja igra i izgleda kao da je približno tada izašla. Osim dobrih ocjena koje su joj kritičari dali, dobro je prošla i na Steamu, pa ako ste ljubitelj tog tipa igara ne morate previše razmišljati.

Od drugih stvari u ponudi, GOG je danas odlučio izdvojiti RPG-ove, pa možete nabaviti Elex za 24,99 eura, Dragon's Dogma: Dark Arisen za 7,99 eura, prve tri igre u serijalu Fallout za 6,27 eura, Fallout 3 i New Vegas svaku za 10,09 eura i Nox za 0,79 eura. Osim toga možete pronaći kolekcije koje su sklepali razni strani portali, kao i pakete igara u kojima se nalaze naslovi iz serijala Caesar, Heroes of Might & Magic, Baldur's Gate i Close Combat.

Za one koji su povezali svoje GOG i Steam korisničke račune opet je moguće kroz GOG Connect besplatno dobiti verzije igara bez DRM zaštite. To znači da ako ste na Steamu već imali Amnesia: A Machine For Pigs, Banished, FTL: Advanced Edition, Grim Dawn, Hotline Miami 2, Jotun, Kingdom: New Lands, Legend of Grimrock, Omerta: City of Gangsters, Prison Architect, Psychonauts, Starpoint Gemini 2, Tempest ili Banner Saga, možete ih imati i na GOG-u.

Ljetna rasprodaja na ovom servisu traje do 18. lipnja i vrlo je vjerojatno da će besplatno podijeliti još koju igru, pa pratite njihove stranice ako želite biti sigurni da nećete ništa propustiti. Za kraj ćemo još napomenuti da svi one koji potroše minimalno 4,09 eura dobivaju Sunless Sea, a kupovinom u većem iznosu od 16,19 eura ćete dobiti i Rime.