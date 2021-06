Krenuo Steam Summer Sale, mnoštvo igara na popustima

Obzirom da plaće još nisu na vidiku, možda nije najbolji trenutak za rastrošnost, no Steam nas je kao i svake godine podsjetio na svježe pokrenuti Steam Summer Sale, ljetnu rasprodaju koja traje do 8. srpnja i tijekom koje nude tisuće igara uz popuste. Primjerice, Battlefield V Definitive Edition je moguće kupiti za samo 14,99 eura, odnosno 75 posto jeftinije za koliko je snižen i odlični Planet Coaster, pa sada košta samo 9,49 eura. Posebnost su čitavi serijali čijim pojedinim izdanjima cijene padaju i do 90 posto, no nismo mogli ne zamijetiti da su neki naslovi tek neznatno sniženi iako bi im dodatni poticaj itekako dobro došao. Jedan takav primjer je i Valheim koji je dobio samo deset posto popusta, a u kojeg smo nakon ulaska u early access utukli dvjestotinjak sati u kratkom roku, no zbog nedostatka novih sadržaja, zajednica se počela osipati i nedostaje svježih igrača koji bi je osnažili.

Kako god bilo, veliku ljetnu rasprodaju prati i odgovarajuće sakupljanje Steamovih karata koje se ove godine odvija na nešto drugačiji način pod imenom ".Forge your fate". Princip je vrlo jednostavan i sastoji se u klikanju određenih odgovora u raznim žanrovima kako bi nastavili priču i u konačnici definirali kakav ste heroj uz napomenu kako se izbori ne mogu poništiti. Za svoj trud, svi koji sudjeluju će dobiti jednu od pet značaka koje su odraz njihovih izbora i moći će ih prikazati u profilu. Ništa posebno, ali znamo da igrače vesele takve male stvari kojima se mogu pohvaliti suborcima. U svakom slučaju, trkom na Steam i pripremite ušteđevinu - trebat će vam.