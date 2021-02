Larian objavio što sve stiže u dosad najvećoj nadogradnji za Baldur's Gate 3

Početkom listopada prošle godine, nakon dvadeset godina pauze, izašao je novi Baldur's Gate. Čast izrade trećeg nastavka na kultne RPG-ove dobio je razvojni tim Larian Studios, poznat po veoma uspješnom oživljavanju serijala Divinity, a zbog toga što je ekipa htjela raditi igru u suradnji s fanovima serijala, odlučili su se na Early Access pristup.

Već u ovoj fazi koja uključuje samo dio sadržaja koji će biti dostupan u konačnoj verziji je igra razveselila igrače i kritičare, a igra je do sada dobila tri veće nadogradnje. Prošlog tjedna je tim rekao da pripremaju novi prijenos uživo, imena Panel from Hell, u kojem će pokazati što stiže u četvrtoj i do sada najopsežnijoj nadogradnji za igru.

Najvažniji novi dodatak jesu Druidi, odnosno njihova klasa koja stiže s 30 spellova i vještina, uključujući poznati Wild Shape. Ako odaberete ovu klasu, moći ćete se pretvarati u svakakva stvorenja kako bi se prilagodili situaciji, a trenutno ih ima osam: Deep Rothé, Cat, Raven, Dire Wolf, Badger, Spider, Polar Bear i Aberrant. Od podklasa spominju se dva Druid Circlea (Circle of the Moon i Circle of the Land), dok će NPC-jevi posebno reagirati na vaš odabir.

Osim Druida, Patch 4: Nature's Power ubacuje niz poboljšanja i promjena u gameplayju, uključujući ispravke bugova, kao i quality of life promjene, i uljepšane filmiće. Oni koji žele malo blaži RNG mogu uključiti Loaded Dice opciju koja garantira da nećete imati nekoliko puta za redom jako dobre ili jako loše rezultate na kocki. Speak with Dead i razgovaranje sa životinjama nikad nije izgledalo bolje, kao ni animacije i osvjetljenje, ali to ćete morati provjeriti u igri.

Oni koji planiraju uskočiti u multiplayer s prijateljima će od sada moći međusobno pregledavati opremu, odabir spellova i inventar, a ako je netko tako raspoložen, moći će od vas krasti, kao i vi od njega. Zasad nije implementirana opcija zaključavanja inventara, na što je tim rekao "nema žurbe, to su vam prijatelji, sigurno ne bi krali od vas". Za kraj ostaju QoL promjene koje su uglavnom ubačene na zahtjev igrača. Lakše je ciljati saveznike i protivnike jer sad možete kliknuti na njihove portrete, a umjesto klikanja na likove na mapi sada možete napadati jednostavnije koristeći samo UI. Ako usred borbe dođe do krize, sada postoji Flee opcija, kao što je baklje jednostavnije koristiti jer sada postoji posebna tipka za njih. Konkretan datum za izlazak nadogradnje nisu još podijelili, ali "stiže vrlo brzo".

Baldur's Gate 3 izašao je 6. listopada isključivo za PC i to putem Early Accessa na Steamu i GOG-u, a Larian procjenjuje da će im za izdavanje konačne verzije trebati minimalno godina dana, uz napomenu "bit će spremna kad bude spremna". S novom nadogradnjom bit će sigurno više od 30 sati sadržaja, ali ako planirate nabaviti ovu verziju budite spremni na bugove, trzavice, brisanje napretka i kretanje ispočetka. Prezentacija se zbog nekih poteškoća malo odužila, pa ako je želite pogledati u cijelosti budite spremni na nešto premotavanja i izdvojite više od dva sata. Sve ostale informacije o igri možete pronaći na službenim stranicama.