Mafia: The Old Country dobila besplatnu nadogradnju Free Ride
Posljednje poglavlje serijala Mafia je novom nadogradnjom nadopunilo krajolik Sicilije novim aktivnostima koje će neke igrače ponukati da ga malo bolje istraže
Prije par mjeseci zaronili smo u svijet akcijske avanture Mafia: The Old Country, novog nastavka prilično hvaljenog serijala koji nas je odveo na Siciliju. Dok je glavna kampanja odrađena solidno i mjesta koja smo tijekom nje posjećivali bila naizgled živa, sve van toga je, kako smo uostalom i spomenuli u našem opisu, bilo prazno. Naime, premda je krajolik prekrasan, igrači osim turističkog razgledavanja i besciljnog lutanja nisu imali razlog za bilo kakvu dodatnu ekspediciju.
Toga su bili svjesni i developeri koji su, kako su i obećali, jučer objavili besplatnu nadogradnju Free Ride. Spomenuta donosi istoimeni način igranja koji u potpunosti zamjenjuje prijašnji Exploration, te tumaranje uskim, vijugavim cestama juga Italije čini zanimljivijim. Konkretno, igrači imaju priliku okušati se u utrkama automobila, od čega su tri natjecanja klasičnog kružnog oblika, tri brzinska, dok u šest njih moramo stići do cilja prije isteka vremena.
Ljubitelji jahanja pak mogu isprobati tri konjičke utrke, a ova nadogradnja donosi i pet novih borbenih misija zvanih Standoffs, kao i četiri dodatne misije u kojima valja eliminirati mete bez da nas otkriju.
Uz sve to, igračima su na raspolaganju tri nova vatrena oružja, četiri nova noža, dva automobila, kao i čak šesnaest novih odijela u kojima će se naši virtualni mafioze šepuriti na monitorima. U svakom slučaju, Free Ride je besplatan i obogatit će izvornu verziju igre, što će biti najzanimljivije tvrdokornim fanovima serijala.