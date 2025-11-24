Mafia: The Old Country dobila besplatnu nadogradnju Free Ride

Prije par mjeseci zaronili smo u svijet akcijske avanture Mafia: The Old Country, novog nastavka prilično hvaljenog serijala koji nas je odveo na Siciliju. Dok je glavna kampanja odrađena solidno i mjesta koja smo tijekom nje posjećivali bila naizgled živa, sve van toga je, kako smo uostalom i spomenuli u našem opisu, bilo prazno. Naime, premda je krajolik prekrasan, igrači osim turističkog razgledavanja i besciljnog lutanja nisu imali razlog za bilo kakvu dodatnu ekspediciju.

Toga su bili svjesni i developeri koji su, kako su i obećali, jučer objavili besplatnu nadogradnju Free Ride. Spomenuta donosi istoimeni način igranja koji u potpunosti zamjenjuje prijašnji Exploration, te tumaranje uskim, vijugavim cestama juga Italije čini zanimljivijim. Konkretno, igrači imaju priliku okušati se u utrkama automobila, od čega su tri natjecanja klasičnog kružnog oblika, tri brzinska, dok u šest njih moramo stići do cilja prije isteka vremena.

Ljubitelji jahanja pak mogu isprobati tri konjičke utrke, a ova nadogradnja donosi i pet novih borbenih misija zvanih Standoffs, kao i četiri dodatne misije u kojima valja eliminirati mete bez da nas otkriju.

Uz sve to, igračima su na raspolaganju tri nova vatrena oružja, četiri nova noža, dva automobila, kao i čak šesnaest novih odijela u kojima će se naši virtualni mafioze šepuriti na monitorima. U svakom slučaju, Free Ride je besplatan i obogatit će izvornu verziju igre, što će biti najzanimljivije tvrdokornim fanovima serijala.