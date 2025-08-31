Mafia: The Old Country - Bilo jednom na Siciliji

Prva dva poglavlja serijala Mafia ostavila su značajni trag u povijesti industrije igara. Iako je riječ o igrama s brojnim tehničkim problemima, zbog načina kako su priče ispričane kroz niz prevrata i akcijskih misija, osvojile su srca igrača. Trećem poglavlju je s druge strane, u prvom redu zbog naglaska na akciju, nedostajala ta teatralnost i privlačnost, te ga niti ne smatramo dostojnim nasljednikom. O tome da je interes igrača za ovaj serijal i dalje velik, najbolje svjedoči uspjeh remakeova objavljenih prije pet godina, koje je ekipa Hangara 13 odradila majstorski, te ih ujedno potaknula da porade na punokrvnom nastavku, koji smo dobili priliku zaigrati.