Mafia: The Old Country uskoro dobiva Free Ride način igranja

Iako mogućnost slobodnog istraživanja Sicilije u igri Mafia: The Old Country već postoji kao dio kampanje, autori su najavili novi Free Ride mod koji uvodi nove aktivnosti

Mafia: The Old Country novi je nastavak poznatog akcijskog serijala koji se pojavio nedavno, a vodi nas na Siciliju početkom 20. stoljeća. Uz zanimljivu priču i igrivost, jedna od značajki je i prekrasno dizajniran krajolik tog područja koji mami avanturiste da ga istraže.

Nažalost, osim putovanja iz jedne misije u drugu, izuzev sakupljanja sakrivenih novina i fotografiranja znamenitosti za otključavanje dostignuća, slobodno istraživanje nudi vrlo malo razloga da zajašemo konja ili sjednemo u auto i zaputimo se u nepoznato, što je uistinu šteta kad su se autori već toliko potrudili kreirati sve te kaldrme, vinograde, vile, arheološke lokacije, zaseoke i brdašca.

Nismo jedini koji taj dio igre smatraju neiskorištenim potencijalom, a i developeri su svjesni da su ga mogli bolje odraditi, što je vidljivo iz nedavne najave dodatnog načina igre pod imenom Free Ride. Prema objavi na X-u, spomenuti će igračima ponuditi nove aktivnosti i igrivost, a trebao bi biti dostupan u narednim mjesecima u vidu besplatne nadogradnje.

Što točno autori pripremaju, nije poznato, no poznavatelji serijala prisjetit će se da je spomenuti postojao i u obnovljenoj inačici prvog nastavka uz dodatne bonus misije ili utrke, pa slične aktivnosti očekujemo i na Siciliji.