Marvel's The Avengers dobio gameplay demo

Jedna od najava koju su igrači na sajmu E3 najviše iščekivali, ali koja ih je prilično razočarala bila je konkretna najava za Marvel's The Avengers. Akcijska igra na kojoj rade Crystal Dynamics i Eidos Montreal bila je prikazana za vrijeme Square Enixove prezentacije, no igrači su očito imali drugačije ideje o tome kako bi ona trebala izgledati.

Kao što su tada obećali, odlučili su svima pokazati gameplay demo koji su za vrijeme sajma u Los Angelesu dobili prilike vidjeti samo odabrani. Ovaj prikaz koji traje malo manje od 19 minuta prati svih pet heroja s kojima će se igrači moći družiti (Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow i Hulk), a timovi su htjeli pokazati kako izgleda prva staza u kojoj se bore protiv Taskmastera i njegovih plaćenika i koja služi za upoznavanje s jedinstvenim moćima svakog lika.

Ova akcijska avantura s pogledom iz trećeg lica ispričat će novu priču u tom svijetu, a svi koji zaigraju igru dobit će priliku okupiti svoj tim u kampanji za jednog igrača, te nakon toga sami ili u online co-opu odrađivati razne misije diljem svijeta. Multiplayer dio igre je prilično važan i timovi planiraju dodavati nove sadržaje nekoliko godina.

Već kad smo spomenuli priču, radnja započinje na A-Day, dan kada se spomenuta petorka pripremila na otkrivanje svoje tehnološki napredne baze u San Franciscu, kao i posebne letjelice koju pogoni eksperimentalni energetski izvor. Proslava se pretvara u tragediju nakon što katastrofalna nesreća razori dobar dio grada, a budući da ih je javnost okrivila za to, Avengersi se raziđu. Pet godina nakon toga događaja, na sve heroje se ružno gleda, ali budući da je svijet opet u opasnosti, jedina opcija je okupiti ekipu i spasiti pučanstvo od propasti.

Marvel's Avengers je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a vlasnici Sonyjeve konzole prvi će dobiti pristup beti ako se odluče na predbilježbe. Ako ne dođe do promjena, datum izlaska glasi 15. svibanj 2020. godine, a sve što je do sada objavljeno (ne mnogo toga), nalazi se na službenim stranicama.