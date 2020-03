Medieval Engineers u finalnom izdanju, The Last Campfire na ljeto i ostale vijesti

Finalna verzija Medieval Engineersa, tvorci No Man Skya za ljeto najavljuju novu avanturu, Ashes of Outland stiže u Hearthstone, a ekspanzija Two Point Hospital odgođen na tjedan dana

Dugih pet godina je ekipa Keen Software Housea usavršavala svoju inženjersku srednjovjekovnu "simulaciju" Medieval Engineers i napokon je objavila u svom finalnom obliku koji je od jučer dostupan na Steamu. Hello Games pak najavljuje svoj novi projekt The Last Campfire za ljeto u verzijama za PC i konzole, dok je Blizzard objavio kako početkom idućeg mjeseca igrači kartaške strategije Hearthstone kreću u novu ekspanziju Ashes of Outland. Za kraj jedna ne baš vedra vijest, ali nije ni toliko strašna obzirom da je novi dodatak za Two Point Hospital odgođen, no samo na tjedan dana.

Srednjovjekovni učenjaci

Medieval Engineersima smo se bavili prije nekoliko godina i tom prilikom uvidjeli njihov veliki potencijal. Riječ je o kombinaciji nekoliko žanrova pri čemu igrači imaju priliku osmisliti i izgraditi gradove, utvrde, dvorce, mehaničke naprave i uređaje, te direktno utjecati na izgled okruženja uz masivna područja koja mogu istraživati. Kako kažu autori, igra je inspirirana stvarnom srednjovjekovnom tehnologijom i načinom na koji su naši predci konstruirali kojekakve mehaničke naprave i izvodili graditeljske pothvate, te naglašavaju da je svaki aspekt igre podređen zakonima fizike, te da dostupni dijelovi ne izlaze iz okvira dostignuća do 15. stoljeća ljudske povijesti.

Osim zanimljivog koncepta, Medieval Engineers nam je zapeo za oko zbog činjenice da isti developeri potpisuju odlične Space Engineerse koji su u samo godinu dana zabilježili prodaju od dva milijuna primjeraka što je veliki uspjeh za indie naslov, a prije no što ugrabite svoj primjerak njihovog novog projekta nije loše baciti oko na komentare na Steamu. Naime, dok su raniji bili vrlo pozitivni, posljednjih par mjeseci igrači prilično negoduju zbog promjena, a ulje na vatru dolio je i odlazak jednog od ključnih programera iz tvrtke. Kako god bilo, Medieval Engineers se nude po cijeni od 8,19 eura, a vlasnici verzije koja je bila dostupna u early accessu će u narednim tjednima dobiti besplatnu nadogradnju na sadržajno bogatiju Deluxe inačicu. Detalje o svemu potražite ovdje.

The Last Campfire rezerviran za ljeto

Do prije par godina nitko nije ni čuo za Hello Games, a svjetsku slavu donio im je No Man’s Sky. Doduše, valja napomenuti kako inicijalna verzija spomenutog nije bila baš najpopularnija, no autori su naporno radili na njenom usavršavanju i nadogradnjama koji su je doveli u red. No Man’s Sky nije bio njihova jedina briga obzirom da su istovremeno radili na novom projektu pod imenom The Last Campfire najavljenom krajem 2018. godine, a prema novoj objavi isti će biti spreman ovog ljeta u svim planiranim inačicama, konkretno za PC putem Steama, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

The Last Campfire je pričom vođena avantura koja nas vodi u prekrasno osmišljen i grafički ugodno izveden svijet prepun živopisnih boja, te stavlja u ulogu male žeravice. Zašto baš takvog neobičnog lika nije otkriveno, no kako stoji u službenom opisu, napretkom i otkrivanjem novih područja rješavanjem zagonetki koje su nam stavljene na put, sve će se u konačnici razjasniti. U svakom slučaju, zanimljiv naslov kojeg ćemo zasigurno isprobati kad za to dođe vrijeme, a do tada bacite oko na promotivni video kojim je objava o okvirnom vremenu izlaska popraćena.

Novi dodatak za Hearthstone u travnju

Blizzardova kartaška igra Hearthstone je okupila popriličan broj igrača od kojih osobno poznajemo nekolicinu koja ga svakodnevno igra, a kako bi održali igru svježom, developeri svako malo objavljuju nove ekspanzije. Svježa pod imenom Ashes of Outland je već ranije najavljena, a prema novoj objavi, u svijet igre će biti puštena 7. travnja, te će predstaviti veliku novost koju ranije nisu sadržavale.

Naime, svi igrači će dobiti novu klasu, odlične Demon Huntere koji su predstavljeni u dodatku Legion u World of Warcraftu, te trideset karata vezanih za ove heroje. Ashes of Outland će nas odvesti iza granica Dark Portala što smo već iskusili u ekspanziji World of Warcraft: The Burning Crusade, a osim samih karata i heroja, autori najavljuju nove nadogradnje igrivosti i događaje u samoj igri vezane direktno za Ashes of Outland.

Two Point Hospital: Off the Grid odgođen na tjedan dana

Novi dodatak za Two Point Hospital smo trebali zaigrati već danas, ali je u isti u posljednji tren odgođen za tjedan dana. Tako će istraživanje novih područja i bolesti koje donosi DLC Off the Grid zajedno s "Exhibition Items Packom" morati pričekati do 25. ožujka zbog, kako tvrde developeri, "nepredviđenih teškoća pri finalizaciji". Malu utjehu pruža podatak kako je cijena ovog dodatka do 1. travnja snižena za dodatnih deset posto, a detalje o tome što vas sve u njemu očekuje potražite na stranicama Steama.