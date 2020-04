Microsoft održao novu Inside Xbox prezentaciju

Sinoć kasno je Microsoft održao još jednu Inside Xbox prezentaciju u kojoj su prikazali i popričali o nadolazećim igrama za Xbox One, podijelili informacije o novim naslovima koji stižu kroz Xbox Game Pass pretplatu i podsjetili nas na hardver koji će Xbox Series X konzola imati.

Nova Obsidianova igra Grounded izlazi krajem srpnja u Early Accessu

Već neko vrijeme znamo da Obsidian Entertainment radi na novoj igri imena Grounded. Microsoft je prošle godine uz ovaj studio kupio i par drugih, a tim koji je poznat po izvrsnim RPG-ovima radi na kooperativnoj survival igri s pogledom iz prvog lica. Posebnost igre da je da ste smanjeni na veličinu mrava u vrtu iza kuće i da ćete morati pokušati preživjeti među insektima.

Osim što će igra izaći kroz Xbox Game Preview za Xbox One, istog dana će biti dostupna i Early Access verzija na Steamu. „Iz prijašnjih iskustava prikupljanja sredstava za razvoj pronašli smo veliku vrijednost uključivanja igrača u ranu fazu razvoja. Early Access omogućuje nam da primamo i implementiramo povratne informacije, i tako brže uspijevamo napraviti bolju igru. Grounded je vrsta igre u kojoj su reakcije igrača na sadržaje kritične, a zbog Early Accessa dobivamo važne informacije od samog početka“, piše na Valveovom servisu.

Grounded će izaći u ovom obliku 28. srpnja, a prva verzija imat će 20 posto priče, tri velike lokacije, crafting sustav, mogućnost izgradnje baza, single player i online kooperativne modove, prve dvije kategorije oružja i oklopa, barem deset insekata i nešto što tim zove „Arachnophobia mod“. Sve što je tim do sada objavio nalazi se na ovim stranicama, a možete je dodati na popis želja na Steamu ako ste zainteresirani.

The Last Campfire, novi projekt Hello Gamesa, dobio gameplay prikaz

Tvorci svemirske simulacije No Man's Sky, Hello Games, jučer su opet proširili tu svoju igru koja je od teškog početka veoma daleko dogurala. Sada svi igrači koji istražuju taj proceduralno generirani svemir mogu koristiti mechove, ali tim već neko vrijeme radi i na drugom, manjem projektu imena The Last Campfire. Zadnji put smo igru vidjeli za vrijeme Nintendo Inde World Showcase prezentacije sredinom ožujka, da bi sada dobili prvi konkretan gameplay prikaz.

Ova slatka avantura koja prati izgubljeno biće u svijetu prepunom zagonetki u izradi je za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a ako ne dođe do odgoda trebali bismo je zaigrati ovog ljeta. Točnog datuma izlaska nema, kao što tim nije objavio previše detalja o tome što nas čeka, ali sve ono što su bili spremni podijeliti stavili su na službene stranice.

Gears Tactics stiže krajem mjeseca, izgleda obećavajuće

Nova igra smještena u svijetu Gearsa, imena Gears Tactics, je strategija na poteze u stilu XCOM-a koja će pratiti oca glavne junakinje iz Gears 5. Radnja igre odvija se 12 godina prije originala, a Gabe Diaz morat će skupiti ekipu koja će se boriti protiv Locust Hordea. Kao i u XCOM-u, svoje vojnike morat ćete opremiti i voditi u taktičkim borbama, dok je cilj doći do i poraziti vođu te nemilosrdne vojske, Ukkona.

Iako je igra promijenila žanr, i dalje ima sve ono što igrači očekuju od neke Gears igre – dramatičnu priču, agresivan gameplay i značajne bitke s bossevima, a uz to svoju ekipu nadograđujete i poboljšavate s itemima koje ste pronašli na misijama i iskustvom koje su uspješnim odrađivanjem zadataka dobili. Gears Tactics je u izradi za PC i Xbox One, izlazi 28. travnja, a osim putem Xbox Game Pass pretplate možete je nabaviti putem Microsoftove trgovine ili Steama. Za sve ostale informacije zaputite se ovdje.

Sea of Thieves uskoro dobiva novu besplatnu nadogradnju

Kooperativno i kompetitivno gusarenje za koje je zaslužan Rare nije imalo najsjajniji početak, ali je tim od izlaska igre u ožujku 2018. godine drastično poboljšao iskustvo. Sea of Thieves je od izlaska dobio brojne nadogradnje, a nova velika imena Ships of Fortune izlazi 22. travnja. Za vrijeme jučerašnje prezentacije dobili smo uvid u novosti koje stižu:

Ukratko, tim je značajno doradio sustav reputacija, kompetitivni mod je drastično promijenjen, stižu novi kozmetički dodaci za uljepšavanje vaših gusara i plovila, a ako ih volite inače, moći ćete se družiti i s virtualnim mačkama. Sve detalje o nadogradnji i novostima kojima se možete veseliti možete pročitati na ovim stranicama.

Osim ovog, Rare i Microsoft su nedavno najavili da će svi igrači moći zaigrati Sea of Thieves putem Steama i da će Xbox One i PC verzije imati cross-play podršku s ovom koja stiže na Valveov servis. Datum izlaska još nisu službeno potvrdili, već samo stoji da ona stiže „uskoro“, a postoji mogućnost da će izaći zajedno s nadogradnjom krajem mjeseca. Sea of Thieves je nedavno proslavio drugi rođendan, igru je do sada isprobalo više od 10 milijuna igrača, a osim što u njoj možete raditi što god vam padne na pamet, sami ili u ekipi, ima i 11 priča s kojima možete provesti 30-ak sati. Ako ste zainteresirani, igru možete odmah nabaviti za PC i Xbox One ili je zaigrati na obje platforme u sklopu Xbox Game Pass pretplate. Sve informacije o sandbox gusarskim avanturama možete pronaći ovdje.

Objavljene nove igre koje stižu na Xbox Game Pass

Xbox Game Pass pretplata prilično je dobra stvar, a uskoro će biti proširena s novim igrama. Neovisno o tome igrate li na Xboxu One ili PC-u, imate pristup kolekciji u kojoj se nalazi više od 100 prilično kvalitetnih naslova, uz to što imate pristup novim igrama koje Microsoft izdaje čim postanu dostupne. Ipak, ponuda je nešto drugačija za svaku platformu, a jučer smo saznali što stiže.

Oni koji imaju Xbox One, uz NieR: Automata Become as Gods Edition i Totally Reliable Delivery Service koje su nedavno postale dostupne, će od 9. travnja moći zaigrati indie RPG Alvastia Chronicles i blesav spoj FPS-a i avanture Journey to the Savage Planet. Ako igrate na PC-u, uz Overcooked! koji možete zaigrati odmah, uskoro ćete moći preuzeti Football Manager 2020, Alvastia Chronicles, Mistover i Stranger Things 3: The Game. Za obje platforme je u pripremi Yakuza Kiwami koji također stiže „uskoro“.

Sve što vas zanima vezano uz Game Pass možete saznati putem službenih stranica, a iako Hrvatska nije na popisu zemalja u kojima je ova pretplata dostupna, onu za PC možete riješiti promjenom regije u Windowsima 10.

Ostale igre koje imaju datume izlaska

Uz spomenute igre, Microsoft je popričao i o par drugih koje ćete u naredna dva mjeseca moći nabaviti. Prva je Forza Street za iOS i Android uređaje koja će izaći 5. svibnja. Svi koji zaigraju ovu trkaću igru posebno pripremljenu za mobilne uređaje unutar prvih 30 dana dobit će poseban auto kao poklon za dobrodošlicu. Sve informacije i detalje za registraciju možete pronaći ovdje.

Journey to the Savage Planet, koji smo spomenuli za Xbox Game Pass, dobit će prvo proširenje imena Hot Garbage 15. travnja. Spakirajte svoje torbe i zaputite se na novi planet koji uključuje „tropske plaže, predivne pejsaže, toksični otpad i ubojite robote“. Dobili ste zadatak otkriti tko zagađuje planet, prikupiti dokaze, sačuvati glavu i zatim spoznaje vratiti četvrtoj najboljoj korporaciji u istraživanju svemira. Igra je dostupna za PC i Xbox One, a tim je sve detalje objavio na službenim stranicama.

Svi oni koji do sada to nisu napravili moći će po prvi puta iskusiti brutalnu akcijsku igru Hotline Miami i nastavak kroz Hotline Miami Collection. Dennaton Games je zapakirao obje igre koje možete nabaviti odmah za Xbox One. Uživajte u makljaži, odličnoj glazbi i psihodeliji.

Roguelike igra Atomicrops, u kojoj u post-apokaliptičnom okruženju uzgajate voće i povrće i branite svoje usjeve od svakakvih životinja, nalazi se u Early Accessu od srpnja prošle godine, a tim Bird Bath Games će izdati konačnu verziju za PC, Xbox One, PlayStation 4 i Switch 28. svibnja. Trenutno je dostupna kao Epic Games Store ekskluziva i zasad nema informacija o drugim platformama za PC, ali sve što je tim spreman podijeliti nalazi se ovdje.

Posljednja spomenuta igra za vrijeme prezentacije bila je Minecraft Dungeons. Akcijski RPG smješten u jednom od najpoznatijih igraćih svjetova trebao je izaći u travnju, ali je Microsoft nedavno pomaknuo datum izlaska. Igra će 26. svibnja postati dostupna za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a ako ste zainteresirani za predbilježbe ili vam treba više informacija, potražite ih na ovim stranicama.

Detaljniji pogled na tehnologije unutar Xbox Series X konzole

U ožujku je Microsoft malo više popričao o tome što se nalazi unutar „najjače Xbox konzole do sada“, kao što su objavili prve informacije o novom izdanju Xbox Wireless kontrolera. Ovog puta su Major Nelson i Jason Ronald porazgovarali o svemu ostalome.

Iako je pandemija koronavirusa već prilično zakomplicirala ovu godinu u igraćoj industriji, Microsoft misli da neće morati odgoditi izlazak nove konzole. Plan je ostao isti – Xbox Series X trebao bi se početi prodavati krajem godine, točnije krajem studenog ili u prosincu 2020. godine. Vidjet ćemo hoće li se to stvarno dogoditi i kada će Microsoft biti spreman pričati o igrama koje će koristiti svu tu novu tehnologiju i unapređenja. Sva događanja ove godine i sve vijesti će Microsoft prenositi online, pa čim budemo dobili neke nove informacije, prenijet ćemo.