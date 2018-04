Middle-earth: Shadow of War uskoro bez mikrotransakcija

Middle-earth: Shadow of War je dobra akcijska igra, odlična čak ako pitate neke igrače. Nažalost, iako su bili manje razočarani i vokalni nego za Star Wars Battlefront II, implementacija mikrotransakcija u singleplayer igru nije bila odluka koja se mnogima dopala. Pogotovo ako se uzme u obzir da ih original nije imao, uz to što ni sam način implementacije nije bio najsretniji.

S druge strane se mora uzeti u obzir da je Warner Bros. izdavač kojem je cilj zaraditi što više novaca. Kada je Shadow of War izašao, apsolutno svaka veća AAA igra prije toga imala je neku vrstu mikrotransakcija - bilo kozmetičku ili onu koja utječe na sam gameplay - i nije bilo neobično što su, kao i ostali izdavači, htjeli zaraditi dodatne novce.

Kako je nedugo nakon toga EA svojom pohlepom zeznuo stvar i o mikrotransakcijama se sve više počelo pričati, tako su i ove u Middle-earth: Shadow of War završile pod mikroskopom. Monolith je u originalu pripremio dotada neviđen sustav kojeg su nazvali Nemesis i koji je igračima omogućio da zapovijedaju armijom Orkova koji će nekad biti lojalni, a nekad im zabiti nož u leđa. Zbog toga je gotovo svaki igrač imao jedinstvenu priču smještenu u popularnom Tolkienovom fantazijskom svijetu.

Ono što su u nastavku napravili s loot boxevima je da su u njih zaparikali spomenute Orkove, a zbog načina na koji Nemesis sustav funkcionira postoji velika mogućnost da Ork kojeg ste platli ne poživi jako dugo. Osim toga su u te škrinjice stavili oružja i druge stvari, a kako je za njihovu kupovinu trebalo ili jako puno grinda ili pravi novci, reakcija nije bila najbolja te je time i sam Nemesis sustav malo izgubio svoj smisao.

Pola godine nakon što je igra izašla, Monolith i Warner Bros. se s tim slažu, pa su objavili kako im je u planu uskoro ukloniti sve mikrotransakcije iz igre i onim igračima koji još uvijek imaju zlatnika u svojim zalihama dati do sredine srpnja da ih potroše. Obavijest je do igrača stigla putem službenih stranica i foruma na Steamu, a evo zašto su se odlučili na taj potez:

"Srž Nemesis sustava je mogućnost produbljavanja odnosa s vašim saveznicima i neprijateljima u dinamičnom otvorenom svijetu. Iako je kupovina Orkova putem trgovine direktnija i daje igračima dodatne mogućnosti, shvatili smo da smo implementacijom te opcije riskirali potkopavanje onoga što je u našoj igri najbitnije, a to je Nemesis Sustav. Zbog trgovine propuštate odlične priče koje biste inače doživjeli, a ona ugrožava ta iskustva iako ste odlučili da ništa ne želite kupiti. Sama ta činjenica da postoji opcija kojom možete preskočiti izazov stvaranja vlastite armije i utvrda znači da se igrači ne mogu toliko uživjeti u svijet kojeg smo stvorili. Kako bismo u potpunosti obnovili glavnu premisu Nemesis sustava trajno uklanjamo Gold, War Chests i Market iz Shadow of Wara."

Što to znači za igrače? Od 5. svibnja više neće moći novcima kupiti Gold, dok će 17. srpnja iz igre u potpunosti biti uklonjena ta valuta, sami loot boxevi i trgovina koja je služila za njihovu kupovinu. Osim toga Monolith ima u planu izdati nekoliko nadogradnji i popraviti dio kampanje koja se odnosi na Shadow Wars u kojoj igrači brane svoje utvrde od Sauronovih napada.

Drugi dodaci koji se spominju jesu poboljšanja za Nemesis sustav, novi kozmetički dodaci, nove vještine, bolji sustav opreme i napretka lika, a za sve što su naveli naglašavaju kako će biti besplatno za sve igrače koji su odlučili kupiti igru. Ako vas zanima kako će to sve točno funkcionirati, Warner i Monolith su pripremili FAQ kojeg možete proučiti ovdje.

Bit će zanimljivo vidjeti koliko će igrača sada biti spremno kupiti Middle-earth: Shadow of War, budući da se ovaj nastavak prodavao nešto lošije od originala. Bilo bi lijepo da Warner objavi službene brojke, ali kako se to neće dogoditi, pretpostavit ćemo da im se ubacivanje mikrotransakcija možda nije isplatilo onoliko koliko su mislili da hoće ili su možda jednostavno u tih prvih nekoliko mjeseci zaradili dovoljno da se sada odluče na ovakav potez i pokušaju pridobiti one igrače koji iz principa ne kupuju igre koje imaju mikrotransakcije.