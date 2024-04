Modifikacija Skyrim Modern War Simulator pretvara Skyrim u bojište Drugog svjetskog rata

Skyrim Modern War Simulator je jedna od apsurdnih modifikacija za Skyrim koja igračima donosi potpuno novo, no ništa manje smiješno i zabavno iskustvo

Teško je uopće povjerovati da The Elder Scrolls V: Skyrim ove godine slavi trinaesti rođendan, no činjenica jest da svako malo naletimo na njega zahvaljujući modifikacijama koje niču kao gljive poslije kiše. Za razliku od onih koje unaprjeđuju neke aspekte igrivosti ili su namijenjene grafičkim uljepšavanjima, postoje i one koje u potpunosti mijenjaju čitavu igru, poput Skyrim Modern War Simulatora, koja ovaj popularni RPG pretvara u simulator ratovanja na temu Drugog svjetskog rata.

Kako je to zamislio njegov autor, MixedMartialArtist, vojnici Imperial Legiona su pretvoreni u njemačke vojnike, dok su pripadnici Stormcloak Rebelliona preuzeli ulogu Sovjeta, što uključuje adekvatno naoružanje i dakako odgovarajuće uniforme.

Autor nije stao na pješaštvu, pa svaka strana ima pristup artiljeriji, zrakoplovima i tenkovima koje igrači mogu sami provozati, a nakon što postanemo zapovjednik, svojim suborcima pod kontrolom računala možemo davati jednostavne zapovijedi koje će oni pokušati izvršiti, no uspjeh nije zagarantiran.

Pješaštvu su na raspolaganju razni tipovi strojnica, poluautomatskih i jurišnih pušaka, tri vrste bombi, raketni bacači i tako redom, a svako oružje ima odgovarajuće prednosti i mane. Primjerice, lake strojnice su idealne za blisku borbu, no na većim udaljenostima su neprecizne, dok je mobilnost prilikom korištenja teških otežana, pa ih je poželjno koristiti za obranu na stacionarnim položajima.

Tenkovi pak dolaze u nekoliko verzija kreiranih prema povijesnim predlošcima i uglavnom imaju jake prednje oklope, dok su ranjivi na bokovima i sa stražnje strane, a kao zapovjednici moći ćemo pozvati artiljerijske i zračne napade kako bi oslabili protivničke položaje.

U svakom slučaju, čitava stvar zvuči vrlo zabavno, u što se možete uvjeriti odmah po ulasku u igru kada vas na nebu dočekaju zrakoplovi Imperial Legiona iznad Helgena, dok će Ralof biti odjeven kao Sovjetski časnik uz nezaobilaznu šubaru s petokrakom.

Ipak, primjetna su ograničenja grafičkog i fizikalnog sustava što dovodi do idiotskih scena i nerealnih kretnji, poput smiješnih putanja zrakoplova, no Skyrim Modern War Simulator je svakako vrijedan isprobavanja. Sve dodatne detalje, što uključuje i upute za instalaciju koja zahtijeva određene predradnje potražite ovdje uz napomenu kako ova modifikacija postoji i za VR izvedbu Skyrima.