Na BlizzConu 2023 su najavljene, ne jedna, već tri nove ekspanzije za World of Warcraft

Pod zajedničkim imenom Worldsoul Saga, Blizzard priprema tri nova dodatka za World of Warcraft, od kojih prvi, The War Within, stiže već iduće godine

Blizzardova konferencija BlizzCon koja se ponovo održava „uživo“ u Anaheimu je jučer otvorena bombastičnim najavama usmjerenima na World of Warcraft. Ovaj legendarni MMO kojeg smo svi manje, više ili previše ganjali u proteklih gotovo dvadeset godina još uvijek privlači dovoljan broj igrača koji se vesele svakoj novoj ekspanziji, a na zadovoljstvo takvih, Blizzard je ovom prigodom najavio tri nova dodatka, The War Within, Midnight i The Last Titan, trilogiju pod zajedničkim imenom Worldsoul Saga, koju je predstavio veteran Chris Metzen.

Metzen je godinama radio na franšizama Warcraft, Starcraft i Diablo, a pripisuju mu se i ekspanzije The Burning Crusade, Wrath of the Lich King i Cataclysm za World of Warcraft za kojeg je tada obnašao dužnost kreativnog direktora. Iako je 2016. godine najavio kako se povlači iz industrije igara, u Blizzard je vratio prošle godine kao savjetnik, a u rujnu ove je objavljeno kako se vratio na staru funkciju i pod njegovim nadzorom se izrađuju novi dodaci za ovu masovku. Kako je Metzen u svom govoru naglasio, nije važno jeste li stalni igrač ili ste u nekom trenutku odustali, vrijeme je da „uzmete čizme, mač i blještavi štap i krenete u ovu bitku“.

U prvoj ekspanziji, The War Within, igrači će se zaputiti u podzemna kraljevstva Azerotha u kojem raste moć drevne nerubianske civilizacije koju usmjerava Xal'atath, a bez obzira na frakciju, priskočit će u pomoć Earthenima, novoj rasi, te istražiti četiri nova područja, površinski Isle of Dorn, industrijski orijentiran Ringing Deeps, živopisni Hallowfall i samo srce nerubianske civilizacije, Azj-kahet.

Dakako, uz nove tamnice i zadatke, autori pripremaju nove talente za sve heroje, aktivno letenje kakvo je predstavio Dragonflight, kao i Warbands, novost koja će omogućiti zajednički napredak svih naših likova i dostupnost banke, reputacija i dostignuća, što igrači već duže vrijeme zahtijevaju.

Zanimljivo, Blizzard je već otvorio predbilježbe za The War Within, iako se samo okvirno zna da stiže iduće godine, prema nekim glasinama za otprilike godinu dana iako to valja uzeti s rezervom, a na BlizzConu nije propuštena prilika za najavom Cataclysm Classica. Spomenuta ekspanzija će do polovice godine biti pokrenuta na serverima World of Warcraft Classica i premda je po mnogima riječ o vjerojatno najslabijem dodatku, donijela je i dosta toga dobroga, poput letenja u Azerothu kojeg je Deathwing u potpunosti izmijenio.