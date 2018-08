Najavljen Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition

Nedavno je Middle-earth: Shadow of War u potpunosti izbacio mikrotransakcije, a sada je izdavač Warner Bros. najavio Definitive Edition koji će uključivati sav sadržaj kojeg je razvojni tim Monolith Productions naknadno pripremio - od DLC-ova do svih nadogradnji koje su poboljšale igru.

"Otkad je Middle-earth: Shadow of War izašao pratili smo što su nam fanovi i zajednica igrača imali za poručiti, a njihove povratne informacije su nas motivirale da nastavimo raditi na igri kako bismo stvorili verziju na koju možemo biti ponosni. Definitive Edition spaja sve besplatne nadogradnje i gameplay poboljšanja koja smo implementirali, uz Story i Nemesis ekspanzije, zbog čega pruža najbolje iskustvo svim igračima. Ako vam je ovo prvi put da ćete ući u Middle-earth ili se samo vraćate, ovo je najbolje vrijeme za ušetati u Mordor", rekao je potpredsjednik razvojnog tima, Michael de Plater.

Kako to točno izgleda? Osnovna igra, Slaughter i Outlaw Tribe dodaci, Blade of Galadriel i Desolation of Mordor proširenja priče, a od drugih promjena i dodataka spominje se sljedeće: uklanjanje trgovine i mikrotransakcija, poboljšan post-game, nadograđen Nemesis sustav, veći leveli za vaše sljedbenike i Taliona, nove mogućnosti nadogradnje opreme, kozmetički dodaci, online svijet za nadmetanje s drugim igračima, Endless Siege i Rebellion modovi, detaljna statistika svega što ste u igri radili, dvije nove težine i poboljšan Photo mod.

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition kreće u prodaju 31. kolovoza za PC, PlayStation 4 i Xbox One i na sve tri platforme će se prodavati po cijeni od 59,99 eura. Ako prije toga želite vidjeti kako nastavak Talionove priče izgleda, možete to napraviti tako da preuzmete demo verziju koja je dostupna na Steamu i na obje konzole. Sve druge informacije o igri pronaći ćete na službenim stranicama.