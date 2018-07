Nakon nadogradnje Middle-earth: Shadow of War više nema mikrotransakcije

Kao što je prije par mjeseci bilo rečeno, uklonjene su sve mikrotransakcije iz ove akcijske igre, a uz to je ubačena solidna količina novih stvari

Početkom travnja je Warner Bros. objavio planove vezane uz akcijsku igru Middle-earth: Shadow of War koji su uključivali uklanjanje mikrotransakcija. Unatoč tome što ih original nije imao, ovaj je izdavač odlučio da bi bilo dobro da, kao i sve ostale AAA igre, i ova ima dodatne opcije za monetizaciju. Kod igrača to nije baš najbolje prošlo, a nije im pomoglo što je sadržaj Season Passa bio loše primljen.

Tada su rekli kako će u srpnju u potpunosti ukloniti taj sustav iz igre, a kako je taj datum stigao, to su i napravili. Shadow of War je dobio veliku besplatnu nadogradnju koja zbog toga za sobom povlači i solidnu količinu drugih promjena, pa ćemo ih redom navesti.

Kao što smo rekli, uklanjanje Marketa je najveća promjena, a one Orkove koje su igrači regrutirali kroz Ranked Conquests i Online Vendettas igrače će čekati u Garrisonu. Za treniranje, nadogradnju i podešavanje svoje vojske Orcova u igri igrači će koristiti isključivo valutu Mirian koji zarađuju igranjem same igre.

Monolith Productions je promijenio epilog Shadow Wars, pa sada kad završite kampanju možete poslušati nove naracije od tri lika - Shelob, Witch-king i Dark Talion. Kada odradite sve što morate, što bi sada trebalo biti puno jednostavnije jer je razvojni tim smanjio količinu grindanja i obavljanja misija, dobivate solidnu količinu nove opreme. Oni igrači koji su to već do sada odradili, dobit će opremu čim nastave s igranjem.

Također je promijenjen i sustav progresije, pa sada Taliona možete dogurati do levela 80 nakon čega se sav dodatan XP pretvara u skillove, dok neprijatelji mogu doći do levela 85. Igrači će također imati opciju biranja novih Prestige Skillova i korištenja zarađenog Miriana za poboljšavanje opreme.

Od ostalih stvari doradili su Nemesis sustav, balansirali igru da leveliranje bude brže, dodatno uredili korisničko sučelje i ispravili neke bugove. Cijeli popis promjena možete pogledati na službenom forumu, a on se odnosi na sve tri verzije igre - one za PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Osim svih spomenutih promjena, Middle-earth: Shadow of War dobio je i na sve tri platforme demo verziju, pa ako vas zanima kako igra izgleda prije nego što je kupite, to sada možete i sami provjeriti. Ako igrate na PC-u, demo se nalazi na Steamu, dok ćete konzolaške verzije pronaći na PSN-u, odnosno Microsoftovoj trgovini.

Middle-earth: Shadow of War izašao je 10. listopada prošle godine i unatoč solidnom gameplayju, upravo zbog mikrotransakcija nije prošao onoliko dobro koliko je mogao. Warner je sigurno prikupio solidnu količinu novaca od mikrotransakcija, pa njihovo naknadno uklanjanje vjerojatno neće imati neke veće posljedice, osim što će možda sada neki igrači biti spremni dati igri šansu. Ispod teksta možete pogledati kratak trailer za demo, dok ćete sve detalje o igri pronaći na službenim stranicama.