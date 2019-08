Najavljen Need for Speed Heat, gameplay će biti prikazan na Gamescomu

EA je potvrdio glasine i objavio službeno ime novog nastavka u trkaćem serijalu Need for Speed, a gameplay su nam obećali prikazati idućeg tjedna

Prošlo je dva tjedna otkad je prodavač igara iz Austrije namjerno ili slučajno objavio da će ljubitelji trkaćih igara uskoro moći zaigrati novu igru iz serijala Need for Speed. Nedugo nakon toga je predsjednik EA-ja ulagačima u financijskom izvještaju rekao da je u pripremi novi naslov, ali da će službenu najavu ostaviti za sajam gamescom.

Izgleda da su se u međuvremenu predomislili, budući da se u ponedjeljak pojavila stranica s odbrojavanjem sati, minuta i sekundi do najave u srijedu, što znači da je od sada službeno potvrđeno da se nova igra zove Need for Speed Heat i da se će u tom 16. nastavku u serijalu igrači odvesti u Palm City i natjecati u brojnim trkama i pokušati postati najbolji i najatraktivniji vozač u tom fiktivnom području.

Palm City warmly welcome you 🌴🔥 NFS is back: https://t.co/C8nhYshYoD pic.twitter.com/tk7n3V4set — Need for Speed (@NeedforSpeed) August 14, 2019

Razvojni tim Ghost Games najavio je dvije vrste utrkivanja: prva se zove Speedhunters Showdown i održava se po danjem svjetlu, a igrači zarađuju novac za kupovinu i uređivanje svojih automobila, dok će po noći skupljati reputaciju, odnosno u igri Rep, i pokušati pobjeći od policajaca koji im mogu zaplijeniti vozila i naplatiti im kazne.

Need for Speed Heat bi trebao izaći 8. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a razvojni tim i izdavač su obećali podijeliti više informacija za vrijeme sajma gamescom koji započinje idućeg ponedjeljka. Ispod teksta možete pogledati najavni trailer, službene stranice trenutno kriju samo odbrojavanje do sajma, pa čim saznamo nešto više, obavijestit ćemo vas.