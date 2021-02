Najavljen Total War: Warhammer III

Prije nešto više od tri i pol godine izašao je Total War: Warhammer II, strateška igra na kojoj surađuju Creative Assembly i Games Workshop kako bi igračima pružili iskustvo u poznatom fantazijskom svijetu. Nakon dvije ekspanzije i nekoliko manjih dodataka zaključili su da je vrijeme za izradu nove igre, pa nas je izdavač Sega danas obavijestio da stiže Total War: Warhammer III.

Za novu igru razvojni tim kaže da će svaka odluka koju igrači donesu imati utjecaj na velik sukob koji stiže i koji će osjetiti oni koji potječu iz Lands of the East, kao i Realms of Chaos, uz sve one između. Što se gameplayja tiče, kažu da će igrači iskusiti strategiju neviđenih razmjera u kulminaciji trilogije Total War: Warhammer.

Od rasa možete očekivati ekipu iz World of Warhammer Fantasy Battles, frakcije iz Chaosa (Khorne, Nurgle, Slaanesh, Tzeentch), kao i nove Kislev i Cathay, zbog čega će ovo biti nastavak s najviše legendarnih heroja, ogromnih beštija, letećih stvorenja i magije. "Naša je vizija od samog početka bila stvoriti serijal koji će igračima pružiti osjećaj nevjerojatnog putovanja u svijetu koji mi jako volimo. Ogromna podrška naših igrača. zbog kojih su prva dva nastavka bila toliko uspješna, značajno je povećala naše ambicije i jedva čekamo da igru svi iskuse", rekao je redatelj Warhammera III, Ian Roxburgh.

Nova igra uključuje i novu ogromnu kampanju u kojoj ćete ili spašavati umirućeg boga ili iskorištavati njegove moći za svoju dobrobit. Svaka rasa koju će tim ubaciti imaju posebno putovanje kroz zastrašujući Chaos Realm, a na kraju ćete odlučivati o sudbini cijelog svijeta. Total War: Warhammer III je najavljen za PC, a svi koji žele mogu ga već sada kupiti putem Steama, Epic Games Storea ili direktno od razvojnog tima. Igra bi trebala izaći do kraja ove godine, a ako želite biti u toku s razvojem možete pratiti službene stranice, Twitter ili Facebook profile.