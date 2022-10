Najavljeno nekoliko novih poglavlja Silent Hilla, uključujući Silent Hill 2 Remake i novi film

Dok Capcom već neko vrijeme ljubitelje horora zasipa novim izdanjima serijala Resident Evil, pomalo smo zaboravili na Silent Hill, također odličnu franšizu zastrašujućih naslova. Šutnju je prekinuo sam Capcom koji je tijekom jučerašnje prezentacije otkrio čak pet projekata vezanih za spomenutu, točnije četiri igre i jedan film. Potonji nosi naziv Return to Silent Hill i za potrebe istog je angažiran Christophe Gans, režiser koji je radio na prvoj filmskoj obradi, a isti kaže kako su odlučili vratiti se najboljoj priči, onoj iz Silent Hilla 2. Konkretno, zaplet govori o mladiću koji se vraća u gradić Silent Hill gdje je upoznao svoju veliku ljubav, no umjesto nje dočekat će ga čisti horor.

Obzirom da su neka čudovišta iz prvog filma rađena prema onima iz druge igre, pred filmašima je veliki izazov kako ih redizajnirati da bi ostala vjerna predlošku što igrači i gledatelji očekuju, a opet moraju unijeti dašak svježine i iznenađenja. Kako kaže Rui Naito, pomoćni producent u Konamiju, nakon što su dobili skice i scenarij filma, pomislili su kako će to biti zasigurno odličan projekt, te je upravo film potaknuo njegovu tvrtku da se pokrene i krene u izradu novih igara koje ćemo predstaviti u nastavku.

Vezano uz nadolazeći film, koji je još u povojima i nećemo ga tako skoro gledati, Silent Hill 2 nam je osobno najstrašnije i najbolje izdanje ovog serijala iz kojeg i danas pamtimo neke scene, a kako stvari stoje, uskoro ćemo ih ponovo proživjeti. Naime, u suradnji s majstorima misterije, ekipom Bloober Teama koja potpisuje nedavni The Medium, Konami je najavio Silent Hill 2 Remake, te kao ispomoć angažirao dizajnera originalnih čudovišta Mashiroa Ita, kao i dizajnera/kompozitora Akiru Yamaoka koji su radili na izvornom izdanju.

Prema planu, Silent Hill 2 Remake će u prvoj godini biti vezan ekskluzivno za PlayStation što se tiče konzola, a šuška se da bi istovremeno mogao biti objavljen i na PC-u što na jedan način potvrđuju i svježe otvorene stranice igre na Steamu. Dapače, izdavači su već objavili i hardverske zahtjeve što je znakovito i izlazak vjerojatno nije predaleko, a isti kažu da će nam kao minimum trebati procesor i5-8400 ili AMD Ryzen 3 3300X, 12 gigabajta memorije i grafičke kartice Radeon RX 5700 ili GeForce GTX 1080. Preporuka je pak i7-8700K, odnosno Ryzen 5 3600X uparen s 16 gigabajta memorije i grafičkim karticama GeForce 2080RTX ili Radeon 6800XT, što će biti sasvim dostatno za vrhunski prikaz obnovljenog Silent Hilla 2 pogonjenog Unreal Engineom 5.

Osim ova dva projekta kojima se iznimno radujemo, Konami je najavio i dodatna tri oko kojih nisu bili pretjerano rječiti, no dobro je znati da postoje. Silent Hill F je potpuno novo izdanje serijala smješteno u Japan tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća, a sve što o njemu možemo reći jest da većina razvoja pada na leđa tajvanskog tima Neobards, dok je za priču zadužen proslavljeni Ryukishi07, tvorac vizualnih novela When They Cry. Ekipe No Code i Annapurna Interactive su pak dobile zadatak izrade Silent Hill Townfalla o kojem znamo najmanje, no sudeći po promotivnom videu i poznavanju ranijeg opusa spomenutih developera, izgledno je da igrači neće direktno voditi glavnog junaka uz klasičan pogled iz trećeg lica, već komunicirati s njim i navoditi njegove akcije iz daljine.

I posljednji projekt, iako ništa manje zanimljiv, jest Silent Hill Ascension, "masivni interaktivni događaj uživo", kako ga sam Konami naziva. U principu, riječ je o igri u kojoj razvoj događaja diktira zajednica, a prema nekim izvorima, interakcijom s likovima i igranjem manjih igara igrači će zarađivati bodove koje mogu iskoristiti za manje ili veće odluke koje će direktno utjecati na radnju. Iako sve navedeno zvuči kao mobilna igra, kao i u slučaju ranije spomenutih projekata, Silent Hill Ascension je, kako i dolikuje horor igri, obavijen velom tajni, pa ćemo za potpuni prikaz morati još malo pričekati.