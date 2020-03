Najzanimljivije indie igre koje su izašle u proteklih sedam dana

Prošlog vikenda kada smo odabrali indie igre koje su nam se činile interesantnima imali smo teži posao radi odabira. Ovaj je tjedan bio nešto skromniji, ali to i dalje znači da smo pronašli deset komada u raznim žanrovima, razne tematike koje se čine vrijedne spomena. I dalje čekamo AAA naslove koji će početi izlaziti sada u ožujku - Nioh 2, Doom Eternal, Half-Life: Alyx, Bleeding Edge i Ori and the Will of the Wisps (znamo da je nezavisni tim, ali je u vlasništvu Microsofta zbog čega ga računamo kao veći naslov), a stvar su ove godine zasad zeznule neke odgode, kao i strah od koronavirusa zbog kojeg je sada odgođen ovogodišnji GDC na zasad neodređen datum. Vidjet ćemo kako će ostatak igraće godine izgledati, no do sada je 2020. prilično skromna. Ako ste vi naletjeli na nešto novo i uzbudljivo ovog tjedna, podijelite u komentarima.

Out of Space

S razvojnim timom Behold Studios upoznali smo se kroz indie igre Knights of Pen & Paper i Chroma Squad, ali su za svoj najnoviji projekt, koji je najprije izašao u Early Accessu, promijenili i žanr i gameplay. Out of Space je strategija zamišljena za kooperativno online igranje s drugim igračima u kojoj s njima živite na svemirskoj postaji. S cimerima ćete stvarati resurse, trijebiti opaku najezdu vanzemaljaca, nadograđivati svoj dom i izgraditi prostor u kojem će svi moći živjeti.

Osim online moda, možete igrati i u lokalnom multiplayeru s još tri igrača i dijeliti ekran s njima. Budući da su sve njihove ostale igre dostupne na više platformi, vjerujemo da će napraviti portove i za Out of Space unatoč tome što se zasad još nisu oglasili o tome. Ako igrate na PC-u i željni ste kooperativnog kaosa u svemiru, možete na Steamu u suradnji s prijateljima pokušati izgraditi svoj idealan dom i zatim ga štiti od svih prijetnji. Sve ostale detalje potražite na stranicama koje je razvojni tim pripremio.

Razvojni tim: Behold Studios

Žanr: Strategija, co-op

Platforme: PC

Kingdom Under Fire: The Crusaders

Jedno od većih iznenađenja ovog tjedna izlazak je 16 godina stare igre za Xbox putem Steama. Bez većih najava, zainteresirani igrači dobili su opciju na Valveovom servisu nabaviti Kingdom Under Fire: The Crusaders, drugu igru u strateškom serijalu iza kojeg stoji korejski studio Phantagram. Izradu porta preuzeo je tim Blueside, koji je zaslužan i za MMO strategiju imena Kingdom Under Fire II smještenom u istom svijetu i koja je izašla sredinom studenog prošle godine.

Što se tiče nove verzije igre iz 2004. godine tim kaže da ju je pripremio za moderna računala, ubacio podršku za igranje mišem i tipkovnicom, kao i podršku za HD rezolucije, a gameplay je ostao isti kao i u originalu – na bojište sa sobom vodite vojsku napravljenu po vašoj mjeri, a heroji su tu da vam pomognu u stisci. The Crusaders ćete iskusiti iz četiri perspektive, dvije ljudske i dvije Dark Legion nacije, a iako imate drugu opciju, tim preporučuje da koristite kontroler za autentično iskustvo. Igru možete nabaviti putem samo na Valveovom servisu po cijeni od 19,99 eura. Sve ostale detalje proučite ovdje.

Razvojni tim: Blueside

Žanr: Strategija

Platforme: PC, Xbox

Broken Lines

Ljubitelji strategija koji usput vole ratnu tematiku, ali im nije toliko važna povijesna točnost pronaći će nešto za sebe u Broken Lines. Razvojni tim PortaPlay usmjerio pričanje priče o povezanoj grupi vojnika u alternativnoj verziji Drugog svjetskog rata koji su se zatekli iza neprijateljskih linija i moraju pronaći svoj put doma. U grupi ih ima osam, a osim neprijatelja morat ćete im pomoći s borbom protiv horora i posljedica koja ovakva okruženja ostavljaju na ljudsku psihu.

Svaki vojnik ima svoju ličnost i nosi se sa situacijom drugačije – neki žele saznati zbog čega im se avion srušio i istražiti područje, dok drugi misle da je bolja ideja pričekati da se situacija primiri i možda ih netko spasi, a ima i onih kojima dezerterstvo zvuči kao sve privlačnija opcija. Vi ste tu da ih držite na okupu, pa će vaše odluke biti bitne. Gameplay je sličan igrama kao što je XCOM, osim što se vaši vojnici počnu micati samo kad akcija započne. Ako se u vrijeme izvršavanja napada na ekranu pojave nove stvari, imate mogućnost pauzirati i promijeniti svoj pristup i taktiku. Broken Lines dostupan je za računala putem Steama i GOG-a po cijeni od 24,99 eura.

Razvojni tim: PortaPlay

Žanr: Strategija

Platforme: PC

Beautiful Desolation

Akcijsku avanturu veoma zanimljivog izgleda spomenuli smo prošlog tjedna, a ako ste zaboravili, podsjećamo da je možete zaigrati na svojim računalima. Razvojni tim iz Južne Afrike, The Brotherhood, je za svoj treći projekt odlučio odmaknuti od horora, ali zadržati jedinstvenu grafiku i ubaciti neke nove gameplay elemente.

Radnja igre Beautiful Desolation odvija se u post-apokaliptičnom okruženju i u svijetu koji krije razne zagonetke, tajne, zanimljive likove, prijatelje, neprijatelje i sve između. Vaše je ime Mark, tražite izgubljenog brata koji je odaziva na Don, a ovim svijetom upravljaju veoma napredne tehnologije koje neki njegovi žitelji štuju, ali drugi hule. Vaš je zadatak pronaći brata i vratiti se doma. Ako vam do zvuči privlačno, možda će vas dodatno potaknuti pjesme koje je skladao Mick Gordon (Doom, Wolfenstein, Prey, Killer Instinct). Beautiful Desolation trenutno je dostupan samo za PC, a osim na Steamu, verzija bez DRM-a nalazi se na GOG-u.

Razvojni tim: The Brotherhood

Žanr: Akcijska avantura

Platforme: PC

Iris and the Giant

Iris dio svojih dana provodi u imaginarnom svijetu u kojem se kriju razni njeni strahovi, a koji bolji način za ih poraziti nego spojem kartaške igre, roguelikea i RPG-a. Ova avantura provest će vas kroz razne emocije, pokazati vam neke slatke i manje slatke neprijatelje i otkriti zakopana sjećanja. „Jeste li spremni suočiti se sa svojim demonima“, pita Louis Rigaud, čovjek zaslužan za igru, a prema onome što nudi sigurno će biti zainsteresiranih za takvo iskustvo.

Iris ima pristup određenom broju karata na početku, a sa svakom novom borbom otključavat ćete nove i skupljati bodove koje ćete koristiti na nadogradnju. Čak i ako vas neprijatelji poraze, dobivate XP, tako će vam svaki novi pokušaj biti malo jednostavniji. Do kraja igre moći ćete skupiti 51 kartu, pronaći kombinacije koje vam najviše odgovaraju i Rigaud kaže da je iskustvo namijenjeno svakome, ali da će i oni željni izazova biti zadovoljni. Iris and the Giant trenutno je u prodaji samo za PC i to putem Steama gdje ćete pronaći i sve važnije informacije, budući da tvorac ove na itch.io nije ažurirao neko vrijeme.

Razvojni tim: Louis Rigaud

Žanr: Kartaška igra, strategija

Platforme: PC

Bloodroots

Kao i solidna količina zanimljivih indie igara koje su nam razni timovi najavili, nabrijana akcijska igra Bloodroots najprije je bila najavljena za Steam. Paper Cult pridružio se drugima koji su prihvatili ponudu Epic Gamesa za prodavanjem svoje igre ekskluzivno u njihovoj trgovini u periodu od godine dana, što i dalje ne oduševljava neke igrače, no kao i za druge, ako ne želite propustiti nešto zabavno, drugačije i zanimljivo ili vam se ne čeka, za igranje na PC-u morat ćete posjetiti Epic Games Store.

Bloodroots je igra u kojoj sve što se nalazi na stazi možete pretvoriti u oružje i pronaći savršen put i kombinaciju za najveći užitak. Glavni lik u ovoj igri, Mr. Wolf, ima sam jedan cilj – ubiti sve što mu se nađe na putu u potrazi za osobom koja ga je izdala i ostavila u lokvi krvi. Igra je namijenjena onima koji se žele tako malo zabavljati u slobodno vrijeme, kao i onima koji se žele natjecati s drugim igračima na online ljestvicama. Osim za PC, ovu šarenu, ali krvavu verziju divljeg zapada možete istražiti još na PlayStationu 4 i Switchu, dok ćete sve ostale detalje pronaći ovdje.

Razvojni tim: Paper Cult

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PS4, Switch

The Test

Oni koji su raspoloženi za nešto što više nalikuje eksperimentu, što konkretno u slučaju igre imena The Test uključuje odgovaranje na pitanja od kojih će vam možda biti neugodno ili koja će vas natjerati na razmišljanje, mogu izdvojiti manje od eura, sjesti i provesti do sat vremena s tim iskustvom. Igru tima Randumb Studios ocijenio je solidan broj igrača, a gotovo svi su za ovo iskustvo imali pozitivne reakcije.

Što se detaljnijeg opisa igra tiče evo što stranica na Steamu kaže: „The Test je društveni eksperiment koji se može klasificirati kao atmosferično-psihološka simulacija s elementima horora. Uđite u svoju psihu i otkrijte odgovore na pitanja koje ste duboko sakrili. Otključajte svoj mozak na potpuno nov način i iskusite nova saznanja jednostavnim rješavanjem 'The Testa'“. Ako ste raspoloženi za malo introspekcije i nešto što niste nužno htjeli saznati, zaputite se na ove stranice i riješite test.

Razvojni tim: Randumb Studios

Žanr: Horor, simulacija

Platforme: PC

MoonQuest

Projekt imena MoonQuest izgledao je zanimljivo još prije osam godina kada se prvi put pojavio pod drugim imenom, a mali razvojni tim Wizard Mode je sve te godine nastavio s radom na njoj. Sredinom srpnja 2018. godine igra se pojavila u Early Access obliku na Steamu, a oni koji su je nabavili i zaigrali u međuvremenu su odustali od nje i zaključili da je tim napravio isto – posljednja nadogradnja izašla je krajem kolovoza te godine.

Igru je opet oživio Ben Porter koji je očigledno umjesto izdavanja malih popravaka zaključio da je bolje da radi u miru i izda verziju 1.0 kad bude smatrao da je gotova. Taj dan stigao je ovog tjedna i MoonQuest je dostupan u konačnoj verziji. Radi se o avanturi koja je proceduralno generirana tako da vam svaki prelazak garantira novi svijet u kojem ćete skupljati resurse, pronalaziti blago i stvarati oružja koja će vam olakšati posao. U odnosu na Early Access, ova verzija ima dosta novog sadržaja, dijelom je redizajnirana i ima puno ispravaka bugova. Sve što je promijenjeno možete saznati na ovim stranicama, a igru nabaviti na Steamu ili servisu itch.io. Nije poznato hoće li MoonQuest dobiti portove za druge platforme.

Razvojni tim: Wizard mode

Žanr: Akcijska avantura

Platforme: PC

Overpass

„U Overpassu igrači će upravljati moćnim buggy i quad vozilima na ekstremnim stazama i veoma opasnom terenu. Ova simulacija, koja je jedinstvena u žanru trkaćih igara, od igrača zahtijeva da na nepristupačnom terenu zadrže hladnu glavu kako bi uspješno došli do kraja tehnički zahtjevnih staza u divljini“, kaže razvojni tim Zordix Racing.

Ova je trkaća igra namijenjena onim igračima koji žele testirati svoje vještine veoma preciznog upravljanja vozilima kako ne bi završili u provaliji, a od spomenutih vozila osigurali su prava na ubacivanje onih koji proizvode Suzuki, Yamaha, Arctic Cat i drugi. Career mod je tu za one koji žele naći odgovarajuće vozilo za svaku stazu, uspješno odvoziti i privući sponzore, dok je multiplayer namijenjen za natjecanje s drugim igračima i demonstriranje drugima koliko ste dobri u off-road vožnji. Overpass je trenutno dostupan za PC ekskluzivno putem Epic Games Storea, PlayStation 4 i Xbox One, dok će na Switch stići 12. ožujka. Na službenim stranicama pronaći ćete informacije o sve tri verzije igre koje se prodaju i što one uključuju, zajedno s poveznicama za trgovine ovisno o platformi za koju ste zainteresirani.

Razvojni tim: Zordix Racing

Žanr: Trkaća igra

Platforme: PC, PS4, Xbox One, Switch

Foregone

Akcijskih roguelike platformera ne nedostaje, a jedan koji se u posljednjih par godina istaknuo je Dead Cells. Veoma sličan pristup svojoj igri, primarno u području izgleda i borbe, imao je tim Big Blue Bubble koji je ovog tjedna putem Epic Games Storea u Early Accessu izdao Foregone. Ono u čemu se te dvije igre razlikuju je da je u ovoj veći naglasak na priči, da je loot važan i da glavnoj junakinji možete birati vještine i poboljšavati ju.

Radnja se odvija u gradu Calagan koji se tek malo oporavio od razornog rata, da bi novi problemi stigli u obliku sile Harrow koja uništava sve što dotakne. Vi ste najjači vojnik u gradu, zbog čega ste dobili zadatak istražiti odakle i zašto se Harrow pojavio i spriječiti sve loše što se događa. Za razliku od igara koje izađu u Early Accessu na Steamu, za ovu vam ne znamo reći koliko dugo će ostati u toj fazi razvoja, koje sadržaje trenutno ima i koji su planovi tima za verziju 1.0, ali kad budu išta od toga objavili, napravit će na službenim stranicama. Svi oni koji žele sada nabaviti igru, mogu to napraviti ovdje. Osim za PC, konačna verzija trebala bi biti dostupna i na drugim platformama.