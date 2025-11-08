Nakon odgode GTA 6, očekuju se novi rasporedi izlaska igara u završnici iduće godine

Nije tajna da izdavači i developeri pokušavaju izbjeći podudaranje lansiranja svojih igara s Grand Theft Autom, pa bi i veliki hitovi iduće godine mogli biti pomaknuti izvan unaprijed utvrđenih okvira

Jučerašnja odgoda Grand Theft Auta 6 sa svibnja na studeni iduće godine nesumnjivo će navesti izdavačke kuće i neovisne razvojne timove na promjenu ranije zacrtanih rasporeda. Izuzev GTA 6, do jučer nije bilo nijedne službene potvrde lansiranja neke igre u svibnju, jer svi pokušavaju izbjeći blizinu ovog nesumnjivog hita koji će ukrasti svu pažnju, no nakon najave odgode situacija će se drastično promijeniti.

Već su ranije šefovi velikih izdavačkih kuća javno priznali da ih je blizina GTA 6 strah, pa je tako jedan neimenovani glavešina za The Game Business izjavio kako će Rockstar svojim uratkom pokupiti većinu novca s tržišta i „ne žele biti ni blizu“ kada se GTA pojavi. Drugi neimenovani šef poznatog razvojnog studija za isti je portal izjavio kako je „GTA 6 u biti veliki meteor u čijoj zoni udara ne želite biti“.

Čak je i veliki Electronic Arts svojevremeno pomno pratio razvoj situacije i najavio moguće odgode za Battlefield 6, prije nego što je Rockstarova igra prvi put s jeseni ove godine odgođena na svibanj iduće, pa su nesumnjivo odahnuli nakon što su developeri GTA obznanili svoje nove planove.

Za studeni također nema potvrđenih datuma, no neke procjene su govorile da bismo krajem iduće godine trebali vidjeti obnovljeno izdanje Fablea, Subnauticu 2 i Capcomovu Pragmata, a zna se da novo poglavlje Call of Dutyja svake godine tradicionalno izlazi u studenome. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, no ne sumnjamo da će se svi truditi odgoditi ili ranije izbaciti svoje projekte, jer je blizina GTA 6 vrlo opasna za poslovanje i vjerojatno ravna financijskom samoubojstvu.