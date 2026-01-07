Napokon definirani datum izlaska GTA 6 mijenja planove svih ostalih velikih izdavača

Javna je tajna, a ujedno i očita činjenica, da se većina izdavača velikih konzolaških igara boji naslova Grand Theft Auto 6 te će učiniti sve kako bi izbjegli direktan sukob u rasporedu izlazaka. Nova GTA igra toliko je kolosalan i rijedak događaj da će usisati većinu novca publike, ali i, što je možda još važnije, dostupnog vremena za igranje. Igrači jednostavno neće kupovati ništa drugo.

Upravo su to potvrdili brojni izdavači u razgovoru za The Game Business još u ožujku prošle godine, kada se očekivalo da će Grand Theft Auto 6 izaći u nekom nedefiniranom trenutku 2025. godine. Rekli su da će odgoditi ili pomaknuti izlaske svojih igara kako bi ga izbjegli, pri čemu se "sigurna zona" smatrala periodom od tri do četiri tjedna prije ili nakon datuma izlaska GTA 6. Nisu bili pogođeni samo novi naslovi; izdavači su rekli da će razmotriti i pomicanje ažuriranja za svoje live-service igre. Izvršni direktor EA, Andrew Wilson, bio je jedan od rijetkih koji je javno govorio o tom problemu, iako u vrlo neodređenim crtama. Na kraju je GTA 6 odgođen za 2026. godinu, što je EA-u omogućilo da bezbrižno izda Battlefield 6 u listopadu i postigne veliki uspjeh.

Stvari su sada ipak drugačije

Nakon što su prošle godine izbjegli metak zvan GTA, izdavači će u 2026. doživjeti deja vu dok razmatraju svoje rasporede za kraj godine. GTA 6 i dalje se nadvija nad svima i predstavlja veliku glavobolju. No, ovaj put, stvari su malo drugačije. Kao prvo, imamo točan datum. U 2025. godini, suparnici Rockstar Gamesa nisu imali ništa preciznije od termina "jesen".

Ove godine, izdavači znaju točan datum koji treba izbjeći: 19. studenog. To je za njih dobra vijest iz više razloga. Prvo, radi se o poznatoj varijabli oko koje se može planirati. Drugo, datum je kasno u godini, gotovo najkasnije što ijedan veliki naslov može izaći. Jedan od anonimnih izdavača objasnio je da je scenarij iz noćne more bio izlazak krajem listopada ili početkom studenog, što bi igru smjestilo usred udarne sezone. Odabirom 19. studenog, Rockstar Games je gotovo učinio uslugu svojim rivalima; cijeli listopad je sada otvoren za borbu.

Tko se najviše kocka?

No, ta relativna sloboda proteže se samo u jednom smjeru. Datum za GTA 6 toliko je kasno da većina konkurenata ne može razumno planirati izlazak nakon njega. Izdavači moraju biti sigurni da mogu pogoditi listopadske termine, koji će također biti vrlo konkurentni, ili se suočiti s odgodom u 2027. godinu. Jedan od najočitijih primjera je Sonyjev Marvel's Wolverine, jedna od rijetkih igara u 2026. koja se po produkcijskoj skali i komercijalnom potencijalu može mjeriti s GTA 6. Sony, koji će i sam masno zaraditi na prodaji GTA 6, morat će vrlo pažljivo pozicionirati svoju ekskluzivu. Ipak, Microsoft je taj koji se suočava s puno većim ulozima i znatno kompliciranijim izazovom. U 2026. godini planiraju lansirati čak tri velika oživljavanja Xbox serijala: Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day i Fable. Sva tri naslova imaju publiku koja se preklapa s onom za GTA, no Microsoft će također htjeti izbjeći da si međusobno konkuriraju. Tu je i sljedeći Call of Duty, koji se u normalnim okolnostima smatrao jednim od rijetkih naslova "otpornih" na GTA. Nakon razočaravajućeg lansiranja Black Ops 7, to više nije slučaj, a Microsoft i Activision morat će se izboriti za onaj udarni termin krajem listopada, ostavljajući još manje prostora ostalima.

A što je s ostalima?

Kako sada stvari stoje, veliki "third-party" izdavači nemaju puno toga na rasporedu za drugu polovicu 2026. Čini se da je EA usredotočen na svoj sportski portfolio, a ne očekuje se ni novi Assassin's Creed. Ipak, nekoliko ambicioznih novih studija pokušat će ostaviti trag. Tu je The Blood of Dawnwalker, vampirski RPG, kao i Control Resonant, znanstveno-fantastična avantura studija Remedy. Iako obje igre vjerojatno mogu računati na svoje vjerne obožavatelje, sigurno se nadaju i široj publici. To dvostruko vrijedi za Marvel 1943: Rise of Hydra, debitantski naslov studija Skydance New Media. To je točno ona vrsta igre koju bi GTA 6 mogao potpuno uništiti ako se datum izlaska ne odabere mudro. Igre koje su dovoljno daleko od GTA 6 po žanru ili stilu, poput FromSoftwareovog naslova The Duskbloods za Switch 2, ne moraju se toliko brinuti. Nintendo, od svih izdavača, vjerojatno ima luksuz voditi se vlastitim planovima bez obzira na to što Rockstar radi.