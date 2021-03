Nasukani brod u Sueskom kanalu i u Microsoft Flight Simulatoru

Teretni brod Ever Given stoji zaglavljen u Sueskom kanalu već danima, a sada je jedan virtualni pilot Microsoft Flight Simulatora napravio mod koji obilježava ovaj ikonični događaj i u igri.

Korisnik TikToka, donut_enforcement, postavio je video u kojem oblijeće nasukani Ever Given, a prizor je zbog impresivnih vizuala Microsoft Flight Simulatora i kvalitete moda, poprilično realan.

Prema izvješću BBC-a, teretni je brod i dalje zaglavljen u Sueskom kanalu, no tegljači su ga uspjeli pomaknuti i voda je počela teći ispod broda. Posao otežavaju jaki vjetrovi i snažne plime i oseke, no os je broda pomaknuta za 30 stupnjeva te je u subotu iskopano 20.000 tona pijeska oko Ever Givena.