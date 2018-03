Neverwinter Nights: Enhanced Edition stiže krajem mjeseca

Beamdog je ime razvojnog tima koji je do sada pripremio Enhanced verzije kultnih RPG-ova kao što su prvi i drugi Baldur's Gate, Planescape: Torment i Icewind Dale, a krajem studenoga prošle godine objavili su kako će Neverwinter Nights dobiti isti takav tretman.

Punog imena Nevewinter Nights: Enhanced Edition, ova verzija igre uključuje obje ekspanzije, Hordes of the Underdark i Shadows of Undrentide, uz dodatke ShadowGuard, Witch's Wake i Kingmaker. Uz običnu verziju koja se prodaje po cijeni od 19,99 američkih dolara, Beamdog je pripremio i Deluxe verziju koja je duplo skuplja, a uz spomenuto uključuje dodatke Pirates of the Sword Coast, Wyvern Crown of Cormyr, Infinite Dungeons, deset novih portreta za likove i dva soundtracka.

Od promjena koji možete očekivati u Enhanced verziji igre tim spominje napredne grafičke opcije za uljepšavanje igre, bolje korisničko sučelje koje ima podršku i za 4K rezolucije, poboljšanja koja su ubačena u igru nakon konzultacija s Neverwinter Nights zajednicom igrača i kompatibilnost s modovima i modulima koji su rađeni za original.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition izlazi 27. ožujka putem Steama, a ako ste zainteresirani, predbilježbe za običnu, odnosno Deluxe verziju možete odraditi već sada putem službenih stranica.