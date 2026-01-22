Ubisoft osniva pet „kreativnih kuća“ od internih razvojnih studija i otkazuje šest projekata

Nova poslovna strategija Ubisofta temelji se na timovima koji bi radili na određenim žanrovima, uz punu kontrolu nad razvojem i objavom igara, brže donošenje odluka i održiviji napredak tvrtke

Šef Ubisofta, Yves Guillemot, objavio je kako njihova izdavačka kuća kreće s novom poslovnom strategijom koju naziva „velikim resetom“. Osnovu novog poslovanja čine „kreativne kuće“ (Creative House, CH), točnije njih pet, koje se sastoje od internih timova i pojedinaca te bi bile fokusirane isključivo na određene žanrove.

Prema riječima Guillemota, na taj bi način timovi imali punu kontrolu nad razvojem, objavom gotovih igara i financijama, ali i odgovornost za sve odluke koje će se donositi brže jer neće morati tražiti odobrenje nadređenih.

Ubisoft

Prema planu, tim CH1 bit će fokusiran na Ubisoftove najjače franšize – Assassin’s Creed, Far Cry i Rainbow Six – koje valja dodatno osnažiti, dok je CH2 zadužen za kompetitivne i kooperativne pucačine, uključujući serijale The Division, Ghost Recon i Splinter Cell.

CH3 je dobio možda najnezahvalniji zadatak vođenja franšiza i igara temeljenih na dugoročnim live modelima, uključujući For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla i Skull & Bones, što je područje na kojem Ubisoft debelo kaska za konkurencijom.

Ekipa CH4 pak je dobila fantazijske i pričom vođene svjetove, odnosno franšize kao što su Anno, Might & Magic, Rayman i Prince of Persia, dok je posljednja ekipa, CH5, zadužena za casual i family-friendly igre poput Just Dancea, Idle Miner Tycoona, Ketchappa, Hungry Sharka i sličnih naslova.

Iako novi plan na papiru zvuči solidno, nije prošao bez posljedica i rezova, pa će neki interni timovi biti raspušteni, a radnici koji su godinama radili od kuće dobili su poziv da se odmah vrate u urede.

Također, za očekivati je da će dio zaposlenika postati višak i završiti na burzi rada. Uz to, ove su promjene utjecale i na projekte koji su već neko vrijeme u razvoju, pa je otkazano njih šest, među kojima i nesretni Prince of Persia: The Sands of Time Remake, dok je sedam igara dodatno odgođeno.