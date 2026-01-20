Microsoft priprema besplatni Xbox Cloud Gaming uz oglase

Microsoft je sve bliže izdavanju besplatne verzije Xbox Cloud Gaminga, koja će korisnicima prije igranja prikazivati oglase

Microsoft se približava izdavanju besplatne verzije usluge Xbox Cloud Gaming koja će se financirati putem oglasa. Nakon višemjesečnog internog testiranja, čini se da će se uskoro proširiti testiranje i na korisnike programa Xbox Insiders, što upućuje na skoriju javnu objavu.

Kako prenosi The Verge, Microsoft je tijekom vikenda ažurirao Xboxovu aplikaciju, nakon čega su se pojavili zasloni za učitavanju koji spominju „1 sat igranja po sesiji uz oglase“. To je u skladu s dosadašnjim internim testiranjima, koja su bila ograničena na jednosatne sesije, uz maksimalno pet sati besplatnog igranja mjesečno.

Najava besplatnog Xbox Cloud Gaminga na zaslonu za učitavanje

Prema ranijim informacijama, besplatna verzija Xbox Cloud Gaminga uključivat će oko dvije minute oglasa prije početka igranja. Nakon toga korisnici će moći besplatno streamati određene igre, uključujući one koje već posjeduju, kao i isprobavati odabrane igre dostupne u sklopu Free Play Days vikenda. Također će biti omogućeno igranje igara iz kolekcije Xbox Retro Classics, također uz oglase prije pokretanja igre.

U ovom trenutku još nije poznato kada će besplatna verzija Xbox Cloud Gaminga postati dostupna, ali se nagađa da bi se to moglo dogoditi u sljedećim tjednima.