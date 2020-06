Night City Wire otkrio nove detalje o Cyberpunku 2077

Prošlog četvrtka je CD Projekt Red igračima opet morao reći da odgađaju izlazak svojeg novog RPG-a. Prvi put su to napravili početkom godine, da bi prije tjedan dana to opet napravili. Oba puta su razlozi bili isti - žele da Cyberpunk 2077 bude najbolja moguća igra, a kako bi bili sigurni da to tako bude treba im još vremena za ispravljanje bugova i poliranje iskustva. Ipak, da ne bude sve toliko negativno, pripremili su prvu Night City Wire prezentaciju u kojoj su napokon pokazali novi gameplay i usput otkrili neke detalje koje do sada nismo znali. Najprije novi trailer:

Prije nego što su nam pokazali novi gameplay, ekipa CD Projekt Reda imala je novu najavu. U suradnji s japanskim animacijskim studijom Trigger rade na Cyberpunk 2077 animeu. Punog imena Cyberpunk: Edgerunners, ova će animirana serija imati deset epizoda i pratit će dječaka koji pokušava preživjeti u gradu koji je opsjednut tehnologijom i modifikacijom tijela. Radnja i likovi neće biti vezani s igrom, a serija će postati dostupna putem Netflixa 2022. godine.

Nakon toga smo dobili prikaz novog gameplayja. Tim se ovog puta usmjerio na nešto što su nazvali Braindance. Radi se o sustavu koji će omogućiti igračima da iskuse sjećanja NPC-jeva, iz njihove perspektive, kao i s pogledom iz trećeg lica. Kroz Braindance ćemo rješavati zagonetke i otkrivati nove informacije o misijama i questovima koje ćemo raditi. Evo kako to izgleda:

Kao i do sada, Cyberpunk 2077 izgleda veoma impresivno, a s obzirom na količinu sadržaja koju je tim ubacio u igru, ne čudi što su htjeli uzeti još dva mjeseca za dorađivanje svega što se u njoj nalazi. Ovo je bio prvi Night City Wire i tim nam je poručio da će se sljedeća epizoda održati za par tjedana. Osim što smo dobili nove prikaze, neki portali, YouTuberi i streameri dobili su pristup prologu igre, koji navodno traje četiri sata, i objavili su svoje dojmove. Cyberpunk 2077 izlazi 19. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a oni koji planiraju igrati na konzolama besplatno će dobiti PlayStation 5, odnosno Xbox Series X verzije igre kada one postanu dostupne. Uz ovo, svi igrači koje takvo što zanima, mogu se zaputiti na GOG.com i besplatno preuzeti sve slike koje je CD Projekt Red htio zapakirati ili posjetiti službene stranice za sve novosti.