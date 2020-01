Novi traileri za Doom Eternal i Resident Evil 3, Epic odlično poslovao, Sony preskače E3 i ostalo

Dva tjedna nakon početka nove godine i novog desetljeća igraća je industrija konačno opet malo živnula, što znači da imamo novi pregled dnevnih vijesti za vas. Osim odgoda za Final Fantasy VII Remake i Marvel's Avengers o kojima smo pisali, bilo je još nekoliko drugih novosti.

Sony opet preskače E3

Iako će krajem godine početi prodavati novu konzolu, Sony je objavio kako ni ove godine nemaju namjeru sudjelovati na sajmu E3. Prošlu su preskočili, pretprošla nije baš oduševila, pa su odlučili svoje resurse i vrijeme utrošiti na druge stvari. Prošle su se godine ugledali na Nintendo i u istom stilu počeli pripremati State of Play prezentacije - unaprijed snimljene prikaze novosti, trailera i svega ostalog što stiže na njihovu konzolu i za PS VR.

Za vrijeme sajma CES u Las Vegasu je Sony otkrio samo logo za PS5 i ništa drugo

Ipak, danas su najavili i započeli s događanjem u New Yorku koje će trajati čak mjesec dana i na kojem imaju poseban dio zvan Experience PlayStation. Službena stranica kaže da će prikazati "najiščekivanije igre za PS4 i PS VR", no neki smatraju da bi možda mogli otkriti i pokoju vijest za PlayStation 5. O novoj konzoli su procurile već neke slike i informacije, kao što je Sony objavio neke detalje, ali i dalje nitko ne zna kada će točno objaviti specifikacije i funkcionalnosti za koje kažu da su zbilja nešto posebno. Uz to, za razliku od Microsofta koji je rekao da njihova nova konzola neće imati ekskluzive, Sony je rekao da hoće, što je bilo za očekivati. U svakom slučaju, čim Sony bude podijelio više detalja, javimo vam.

Resident Evil 3 Remake i Doom Eternal imaju nove prikaze

Od novih prikaza za igre kojima se veselimo u 2020. godini danas smo dobili dva komada. Prvi nam je pripremio Capcom za Resident Evil 3 Remake. Nakon uspjeha nove verzije kultnog survival horora s brojkom dva u naslovu nije bilo teško pogoditi da će istu stvar Capcom napraviti i za nastavak, a Jill Valentine i ekipu u Raccoon Cityju osim običnih zombija čeka i jedan gospodin koji izgleda ovako:

Uz osnovu igru koja izlazi za PC, PlayStation 4 i Xbox One 3. travnja bit će dostupan i asimetrični multiplayer mod imena Resident Evil Resistance. Sve što je Capcom objavio možete pronaći na ovim stranicama.

Druga igra kojoj se nakon izvrsnog reboota veselimo je Doom Eternal. U cipele Doom Slayera trebali smo opet ući u studenome prošle godine, no id Software i Bethesda su odgodili datum izlaska za par mjeseci. Posljednji konkretan prikaz dobili smo na sajmu E3, pa je lijepo da su nam timovi pripremili novi trailer.

Očekivali smo makljažu i metal glazbu, a to smo i dobili. Nastavak će biti veći, posjetit ćemo brojne nove lokacije među kojima je i naš planet kojim sada koračaju demoni, koristit ćemo nova oružja i vještine, a oni koji vole multiplayer modove moći će ih zaigrati nekoliko. Ako ne dođe do nove odgode, Doom Eternal izaći će 20. ožujka za PC, PlayStation 4 i Xbox One, dok će verzija za Switch izaći naknadno. Svi koji traže više informacija mogu ih pronaći na službenim stranicama.

Epic odlično poslovao u 2019. i nastavlja s dijeljenjem igara u ovoj godini poslovanje

Sredinom prosinca 2018. godine Epic Games otvorio je svoju trgovinu za digitalnu prodaju igara. Launcher su već imali i ogroman broj igrača koji su ga koristili radi Fortnitea, pa otvaranje Epic Games Storea je bio dosta logičan potez. Također, sa svim tim novcima koje su zarađivali i još uvijek zarađuju od svoje F2P battle royale igre odlučili su razvojnim timovima ponuditi bolji omjer zarade, zbog čega su neki pristali i na ekskluzive. Iako se dio igraće zajednice na PC-u žalio na tu praksu, Epic je sada objavio koliko im je dobra bila 2019. godina. Toliko dobra da su pripremili dugačku sliku kako bi to dočarali:

Najvažnija brojka je najveća - 108 milijuna igrača koristilo je njihovu trgovinu i potrošili su 680 milijuna američkih dolara, od čega je 251 milijun otišao je timovima koji su odlučili svoje igre prodavati u Epic Games Storeu. Uz tu brojku stoji napomena kako se to odnosi samo na kupce, ne na kupone koje je Epic financirao, kao i timove koje su financijski podržali.

Ako niste među onima koji su trošili novce u toj trgovini, vjerojatno ste barem napravili korisnički račun za dodavanje besplatnih igara u svoju kolekciju. Epic ih je prošle godine podijelio 73, a dobra je vijest da će kroz cijelu 2020. godinu nastaviti s tom praksom. Trenutno možete besplatno preuzeti prilično dobru, ali tešku metroidvaniju imena Sundered: Eldritch Edition, dok ćete u četvrtak moći vidjeti što krije platformer Horace. Osim s ovim, Epic će nastaviti s kupovinom ekskluziva, a vidjet ćemo hoće li Valve išta ove godine poduzeti po tom pitanju.

Ubisoft uskače u Auto Chess i battle royale vode uz Might & Magic: Chess Royale

Nova igra u serijalu Might & Magic bit će nešto što vjerojatno nitko nije očekivao. Ubisoft je najavio igru imena Might & Magic: Chess Royale u kojoj spajaju dva popularna žanra - battle royale i Auto Chess. Radi se o prvoj takvoj igri, pa će biti zanimljivo vidjeti kako su točno zamislili da se 100 igrača natječe u tim "automatskim borbama".

Jedinice i heroji preuzeti su iz ovog dugovječnog fantazijskog serijala, a kombinirat ćete ih kako biste pronašli odgovarajuće strategije za pobjedu. Dok čekate sljedeći meč moći ćete kupovati i regrutirati likove i pripremiti se, ali osim toga Ubisoft nije objavio previše drugih detalja. Zna se da će biti free-to-play s mikrotransakcijama, da su u pripremi verzije za PC, iOS i Android, te da sve tri izlaze 30. siječnja. Ako ste zainteresirani, za sve novosti možete pratiti službene stranice na kojima se već moguće registrirati.

Darwin Project izašao iz Early Accessa

Već kad smo kod battle royale igara, svi zainteresirani od danas mogu uskočiti u Darwin Project. Razvojni tim Scavengers Studio izdao je Early Access verziju putem Steama prije dvije godine, a igrače je dočekao spoj survivala i tog popularnog žanra u kojem pobjedu traži deset natjecatelja i cijelu zabavu nadgleda jedanaesti igrač kao Show Director.

Igra koristi free-to-play model s mikrotransakcijama i prema ocjenama igrača na Valveovom servisu radi se o prilično zabavnom iskustvu. Osim verzije za PC, razvojni tim pripremio je Xbox One verziju koju je bilo moguće igrati kroz Xbox Game Preview, a od sada je po prvi put dostupna i verzija za PlayStation 4. Na sve tri platforme dostupna je konačna verzija, pa ako ste zainteresirani za pokušaj preživljavanja u ekstremnim vremenskim uvjetima i nadmetanje s drugim igračima, sve detalje o tome što vas čeka pronaći ćete na službenim stranicama.

Moon of Madness za konzole odgođen

Prije par mjeseci su igrači na PC-u mogli istražiti znanstveno-fantastični svijet koji je pripremio razvojni tim Rock Pocket Games uz malo pomoć H.P. Lovecrafta i njegovog "kozmičkog horora". Konzolaši su trebali dobiti tu priliku za tjedan dana, no još jedna odgoda danas stigla je od izdavača Funcom. Timu je trebalo još vremena za dorađivanje portova, pa su ga dobili.

Novi datum izlaska glasi 24. ožujak, tako da će druženje s inženjerom imena Shane Newehart i istraživanje Crvenog planeta ka kojem se događaju neobične stvari još malo morati pričekati. Ako vam se ne čeka do tada, igra se na Steamu prodaje za 24,99 eura, a ako želite više detalja o tome što je nezavisni tim iz Norveške napravio pronaći ćete ih ovdje.