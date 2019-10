U prodaji horor Moons of Madness

Kao i svake godine, listopad je mjesec u kojem izađe najviše horor igara, a razvojni tim Rock Pocket Games je uoči Noći vještica pripremio svoju verziju jeza koje su proizašle iz uma H.P. Lovecrafta (i kojemu bi sigurno bilo draže da je bio toliko popularan dok je bio živ). Moons of Madness prvi put je najavljen prije dvije i pol godine, da bi krajem ožujka ovaj znanstveno-fantastični horor dobio izdavača u obliku tima Funcom.

Ako vam treba podsjetnik, radi se o avanturi s pogledom iz prvog lica i velik je naglasak stavljen na priču u kojoj ćete se družiti s inženjerom imena Shane Newehart. Iako mu je posao inače jednostavan – paziti da svjetlo u svemirskom brodu Cyranno bude upaljeno dok se ostatak posade ne vrati – stvari se brzo zakompliciraju kada se ekipa koja je otišla na površinu Crvenog planeta prestane javljati.

Naravno da je korporacija koja je otkrila misteriozni signal na Marsu to zadržala za sebe i sagradila bazu za istraživanje u tajnosti, što ima direktne posljedice na to da se sada morate sami snalaziti i da pomoći izvana nema. Dok rješavate zagonetke i istražujete što se točno dogodilo tim želi da osjetite strah od izolacije i paranoje, a to nastoje prenijeti vizijama i raznim spodobama.

Prije par dana su tim i izdavač objavili kakva će vam računala trebati za igranje igre, a u odnosu na današnje igre, zahtjevi su dosta skromni:

Minimalna konfiguracija Preporučena konfiguracija Operativni sustav 64-bitni Windows 7, 8, 8.1 ili 10 Procesor Intel Core i5 760 ili AMD Athlon X4 740 Intel Core i7-2600K ili AMD Ryzen 5 1500X Grafička kartica Nvidia GTX 460 ili MX150/AMD Radeon R7 260X Nvidia GTX 1060/AMD RX 580 RAM 4 GB 8 GB HDD 15 GB slobodnog prostora

Moons of Madness možete zaigrati odmah sada na računalima i nabaviti igru isključivo putem Steama. Rock Pocket Games radi i na verzijama za PlayStation 4 i Xbox One, a one će postati dostupne 21. siječnja 2020. godine. Za više informacija o tome što možete očekivati u ovom hororu posjetite službene stranice, dok vas najnoviji trailer čeka u nastavku.