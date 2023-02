Objavljen Company of Heroes 3, kritika zadovoljna, igrači baš i ne

Osam godina nakon drugog dijela, serijal Company of Heroes je dobio svoje treće poglavlje tematski smješteno u Italiju, te na priobalna područja sjeverne Afrike

Nakon nekoliko krugova testiranja, od kojih većina zatvorenih, Company of Heroes 3 je od prošlog tjedna dostupan putem Steama. Riječ je o novom poglavlju proslavljenog RTS serijala koje je tematski smješteno na talijansko bojište Drugog svjetskog rata, kao i na sjevernoafričku kampanju njemačkog Afrikakorpsa. Talijanska kampanja je prema riječima autora iznimno dinamička i u svakom potezu ćemo imati popriličan broj obaveza i dužnosti koje ćemo morati ispuniti kako bismo je uspješno okončali, dok nas u sjevernoj Africi čeka Rommel i sa svojim talijanskim saveznicima kroz nekolicinu skriptiranih scenarija.

Uz hvaljenu taktičku igrivost nadograđenu novim elementima poput pješačkog probijanja zabarikadiranih branitelja i utjecaja uzvisina na preglednost terena, da spomenemo samo neke, Company of Heroes donosi gomilu mehanika koje uz poznavanje protivnika valja usavršiti za uspješno djelovanje na bojnom polju.

Igračima su na raspolaganju četiri frakcije koje se osim po opremi karakterističnoj za naciju kojoj pripadaju, razlikuju i po tempu vođenja bitaka, kao i po zapovjednicima koji ponovo dobivaju bodove iskustvom u samim bitkama, no dodjeljivat ćemo ih u dvije grane ovisno o trenutnim potrebama i procjeni što bi nam uskoro moglo biti od koristi. Dakako, multiplayer je zvijezda ponude, te igrače čeka novi set mapa namijenjenih partijama 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 ili 4 na 4, bilo protiv drugih igrača ili protiv računala.

Company of Heroes 3 je inicijalno pokupio odlične ocjene uz prosjek od 81 posto prema Metacriticu, pa ga tako Gaming Trend naziva "remek-djelom", a NME "najboljim RTS-om desetljeća", no igrači na Steamu ne dijele oduševljenje struke. Naime, prema trenutnim podacima, pozitivno mišljenje je izrazilo tek 61 posto igrača koji imaju najviše prigovora na preveliku sličnost s prethodnicima, te na kvalitetu solo elemenata, odnosno konkretnu samu kampanju koja je prejednostavna. Kako god bilo, naše mišljenje o Company of Heroes 3 ćete dobiti uskoro obzirom da ga i sami ganjamo od prvog dana.